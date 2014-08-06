Ямы во дворе на ВЛКСМ убирать не собираются

«К моему дому можно подъехать с трех сторон: со стороны дома 93, 91 и с ул. Геологоразведчиков, 26. Ни по одному из перечисленных путей, к дому подъехать невозможно, не попав хотя бы в одну яму. Некоторые из них уже глубиной более 20 см. Помимо этого, с задней стороны дома снесли несколько гаражей, а ямы засыпали и прикрыли досками. Из-за этого возле дома постоянно лужи и грязь, а в доме живет много детей, которые ходят по этой территории», — пишет обеспокоенный тюменец.
По его словам, возле подъезда всегда валяется мусор, урны никогда не было, двор за это лето ни разу не подметали. Мы обратились в Управу Ленинского административного округа, где нам сообщили, что ремонт придомовой территории в ближайшее время не планируется. «В план ремонта придомовой территории на 2014 год этот двор не включен, а о планах на 2015 год еще рано говорить, идет ранжирование объектов», — отметили в Управе.
Уважаемые тюменцы, Вы можете отправлять свои обращения в администрацию города Тюмени, в письменном виде по почтовому адресу: ул. Первомайская, д. 20, г. Тюмень, 625036, либо по телефонам: для граждан 46-47-10, для организации 29-77-57 или в электронном виде через официальный портал администрации города Тюмени. Информацию о ходе рассмотрения обращений граждан, направленных на имя главы администрации города Тюмени и его заместителей можно получить по телефону отдела по обращениям граждан 46-47-10, а также на сайте «Электронный муниципалитет города Тюмени» в разделе «Узнать о стадии рассмотрения Вашего обращения».
Кроме того, городской портал «Тюмень — наш дом» организовывает прямое взаимодействие администрации и жителей города. Тюменцы могут контролировать выполнение работ не только по текущему содержанию дворов, но и по капитальным ремонтам. Любой житель может оставить сообщение и в течение восьми рабочих дней получит оперативный ответ.