Ямы во дворе на ВЛКСМ убирать не собираются

«К моему дому можно подъехать с трех сторон: со стороны дома 93, 91 и с ул. Геологоразведчиков, 26. Ни по одному из перечисленных путей, к дому подъехать невозможно, не попав хотя бы в одну яму. Некоторые из них уже глубиной более 20 см. Помимо этого, с задней стороны дома снесли несколько гаражей, а ямы засыпали и прикрыли досками. Из-за этого возле дома постоянно лужи и грязь, а в доме живет много детей, которые ходят по этой территории», — пишет обеспокоенный тюменец.