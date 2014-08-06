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Водителям напомнят о безопасности на дорогах

6 августа 2014, 16:42
Тюменские дети и известные люди города призовут водителей к безопасности на дорогах — традиционная массовая акция «Берегите пешеходов» пройдет в областной столице 7 августа.
Сюжет
Дети

Более двухсот пятидесяти детей встанут вдоль улицы Республики в районе Центральной площади города, на участке от улицы 8 марта до Водопроводной. Дети будут держать в руках плакаты, призывающие водителей к соблюдению правил на дорогах. Каждый ребенок будет в бандане со специальным логотипом и с воздушными шарами.

Как поясняют в Госавтоинспекции Тюменской области, детей поддержат известные люди нашего города: заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодибилдингу, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова, главный редактор газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг, президент байк-клуба Lifе-road Граф (Владимир Шевченко), шеф-редактор ГТРК «Регион-Тюмень», ведущий детской программы «Зебра» Игорь Емельянов, руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин, представители департамента образования и науки Тюменской области.

Акция направлена на обеспечение дорожной безопасности детей. В этом году на дорогах Тюменской области пострадали 242 ребенка: 59 маленьких пешеходов, 101 пассажиров, 26 велосипедистов, 18 водителей скутеров и мопедов. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области».

Госавтоинспекция приглашает тюменцев с детьми принять участие в мероприятии. Каждый ребенок получит в подарок бандану, шарик с логотипами по безопасности дорожного движения и памятки.

Начало акции «Берегите пешеходов» 7 августа в 11:30 у Центральной площади.

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