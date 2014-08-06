Водителям напомнят о безопасности на дорогах

Более двухсот пятидесяти детей встанут вдоль улицы Республики в районе Центральной площади города, на участке от улицы 8 марта до Водопроводной. Дети будут держать в руках плакаты, призывающие водителей к соблюдению правил на дорогах. Каждый ребенок будет в бандане со специальным логотипом и с воздушными шарами.