Владимир Якушев: жилищные права пожилых людей должны быть под защитой

Еще один актуальный вопрос, который врио губернатора вынес на обсуждение, касался развития института ренты. «Этот институт очень серьезно работает сегодня в других странах, и есть интерес к нему в Российской Федерации. Но, учитывая, что достаточно много было случаев, когда людей старшего возраста обманывали, и даже были серьезные преступления в этой сфере, необходимо сегодня внести изменения в главу 33 Гражданского кодекса и ввести обязательный превентивный контроль со стороны государства»,- считает он.