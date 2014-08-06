Владимир Якушев: жилищные права пожилых людей должны быть под защитой

Изменения в региональном законодательстве, способствующие развитию и внедрению новых технологий оказания социальных услуг старшему поколению, примут в ближайшее время.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума Государственного совета РФ под председательством президента России Владимира Путина.
«Современные пожилые люди в большинстве своем более коммуникабельны, ориентированы на активный и здоровый образ жизни. Учитывая эти тенденции, необходимо использовать новые модели и технологии оказания социальных услуг старшему поколению»,- отметил врио главы региона.
Врио губернатора остановился на развитии гериатрической службы. В Тюменской области с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РФ создана организационная структура оказания медицинской помощи гражданам пожилого возраста. Она включает реабилитационную и паллиативную помощь, а также медицинское обеспечение маломобильных пациентов с использованием выездной формы работы.
«Геронтологические учреждения занимаются разработкой и внедрением методик по медицинской и социальной геронтологии. Однако, на наш взгляд, существует необходимость создания единых для всей страны базовых методик, обобщающих как российские наработки, так и международный опыт. В них должны найти отражение современные подходы ко всем сторонам жизни пожилых людей, включая рациональное питание, физические нагрузки, поддерживающую терапию, а также психологическое сопровождение и другие элементы социальной адаптации», — высказал свою позицию врио губернатора.
Еще один актуальный вопрос, который врио губернатора вынес на обсуждение, касался развития института ренты. «Этот институт очень серьезно работает сегодня в других странах, и есть интерес к нему в Российской Федерации. Но, учитывая, что достаточно много было случаев, когда людей старшего возраста обманывали, и даже были серьезные преступления в этой сфере, необходимо сегодня внести изменения в главу 33 Гражданского кодекса и ввести обязательный превентивный контроль со стороны государства»,- считает он.
По его мнению, механизм может быть аналогичен действующей системе контроля за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и включать ведение социальными службами с помощью Росреестра и органов местного самоуправления базы данных жилья пожилых людей, которые заключили договор ренты, а также включать согласование с социальными службами договоров ренты, предусматривающих отчуждение недвижимого имущества пожилых людей и проведение регулярных проверок добросовестного соблюдения условий подобных договоров со стороны плательщиков ренты.
В своем докладе врио губернатора Тюменской области затронул вопрос повышения уровня социальной адаптации пожилых людей и реализации программы «Безбарьерная среда», которая активно внедряется во всех регионах.
«Мы сегодня просто не подписываем ни одного ввода в эксплуатацию будь-то социального объекта или жилого дома, если они не снабжены всем необходимым: лифтами, пандусами и так далее, для того чтобы люди с ограниченными возможностями могли без проблем передвигаться»,- проинформировал Владимир Якушев.
Завершая свое выступление, врио губернатора Тюменской области отметил, что современная система социальной помощи пожилым людям должна быть всецело направлена на поддержание у них чувства самоуважения, достоинства и самостоятельности, придавать им уверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Фото: osradio.ru