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В тюменских лагерях нарушают санпины

6 августа 2014, 08:44
Роспотребнадзор провел плановые проверки 215 тюменских лагерей (за обе смены) и обнаружил нарушения, которые устранялись незамедлительно при выявлении. Составлено 178 протоколов об административных правонарушениях, вынесены постановления о наложении административных взысканий на сумму 712600 рублей.

В Тюменской области во вторую смену завершили работу 416 лагерей, в которых отдохнуло и оздоровилось 38235 детей (1 смена — 533 лагеря, в которых отдохнуло 60465 детей).

Основными нарушениями, выявленными на объектах, явились нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, к организации питания. Выявленные нарушения устраняются незамедлительно в процессе проведения проверки или будут устранены в установленные предписанием сроки. Проведение проверок продолжается.

В ходе проведения летней оздоровительной кампании ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» проведены лабораторные исследования.

Результаты лабораторных исследований: исследовано 515 проб готовой блюд по микробиологическим показателям качества, из них неудовлетворительных 11 проб (2,1%); исследовано 273 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям качества, из которых 2 неудовлетворительные (0,7%); исследовано 89 проб на качество термической обработки и 12 проб на вложение витамина С — неудовлетворительных нет; исследована 241 проба на калорийность — 3 неудовлетворительных (1,2%), сообщает ведомство.

Исследовано 329 проб питьевой воды по микробиологическим показателям — неудовлетворительных 5 проб (1,5%) и 193 пробы по санитарно-химическим показателям качества — неудовлетворительных 39 проб (20,2%); исследовано 5 проб воды из бассейна по санитарно-химическим показателям и по 6 проб воды по микробиологическим и паразитологическим показателям качества паразитологическим — качество воды соответствует нормативным требованиям; исследовано 3 пробы воды из открытого водоема, используемого для купания, по санитарно-химическим показателям качества, 6 проб по микробиологическим показателям качества и 4 пробы по паразитологическим показателям качества — неудовлетворительных нет. По результатам лабораторного контроля проведены мероприятия, направленные на обеспечение учреждений доброкачественной питьевой водой и безопасным питанием.

В третью смену приступили к работе 184 лагеря, в которые заехали 22030 детей.

Контроль за ходом летней оздоровительной кампании продолжается.

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