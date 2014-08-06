В тюменских лагерях нарушают санпины

Исследовано 329 проб питьевой воды по микробиологическим показателям — неудовлетворительных 5 проб (1,5%) и 193 пробы по санитарно-химическим показателям качества — неудовлетворительных 39 проб (20,2%); исследовано 5 проб воды из бассейна по санитарно-химическим показателям и по 6 проб воды по микробиологическим и паразитологическим показателям качества паразитологическим — качество воды соответствует нормативным требованиям; исследовано 3 пробы воды из открытого водоема, используемого для купания, по санитарно-химическим показателям качества, 6 проб по микробиологическим показателям качества и 4 пробы по паразитологическим показателям качества — неудовлетворительных нет. По результатам лабораторного контроля проведены мероприятия, направленные на обеспечение учреждений доброкачественной питьевой водой и безопасным питанием.