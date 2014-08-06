В субботу центр перекроют. Автобусы пойдут в объезд

В субботу, 9 августа, на период проведения Первенства России по велоспорту-шоссе в Тюмени с 7:00 до 16:00 для транспорта будет закрыт участок в границах улиц Республики, Ямской, Казанской, Луначарского, Ленина и Перекопской.

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