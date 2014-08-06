В субботу центр перекроют. Автобусы пойдут в объезд

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», в сторону района Дома обороны общественный транспорт будет двигаться по улицам Перекопской и Полевой. На всех остановочных пунктах по маршруту объезда разрешена посадка и высадка пассажиров.
Перекрытие дорог скорректирует схемы движения в общей сложности 20 маршрутов общественного транспорта под номерами 2, 9, 10, 14, 18, 24, 28, 30, 33, 37, 40, 54, 62, 68, 78, 85, 99, 141, 146, 149. На закрытом для проезда участке находятся остановки «Музей», «Архитектурно-строительный университет», «Лесотехникум» в прямом и обратном направлениях и остановочный пункт «ул. Полевая» (в районе дома № 50 по ул. Ямской).
Подробную информацию о работе общественного транспорта и прогноз прибытия автобусов на остановки можно получить по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.