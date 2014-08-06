В ЛДПР предложили перенести единый день голосования на март

«Летом можно агитировать только в Сочи на пляже, в Крыму или в Ставропольском крае. Но не будет же кандидат из Москвы ездить по пляжам и искать избирателя от своего округа», — заявил Нилов. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Тимченко считает, что теоретически возможно перенести единый день голосования на март, однако для таких действий необходимо отработать временной цикл. «Я считаю, что в сентябре после отдыха люди входят в активную фазу своей деятельности. Они сбросили груз первого полугодия. После зимы есть определенный фактор депрессии», — отметил он.