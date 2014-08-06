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В ЛДПР предложили перенести единый день голосования на март

6 августа 2014, 09:45
Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают перенести единый день голосования на последнее воскресенье марта. Соответствующий законопроект подготовили вице-спикер Игорь Лебедев, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, первый замруководителя фракции Алексей Диденко, а также депутаты Андрей Свинцов и Михаил Дегтярев. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
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Тюмень

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают перенести единый день голосования на последнее воскресенье марта. Соответствующий законопроект подготовили вице-спикер Игорь Лебедев, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, первый замруководителя фракции Алексей Диденко, а также депутаты Андрей Свинцов и Михаил Дегтярев. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».

По мнению парламентариев, из-за того что предвыборная кампания приходится на сезон отпусков, а также дачный сезон, на момент единого дня голосования избиратели не могут в полном объеме оценить предвыборную программу той или иной партии, сделать осознанный выбор в пользу определенного кандидата.

Кроме того, либерал-демократы отметили, что многие граждане, даже вернувшись из отпуска, все равно могут пропустить голосование из-за того, что в сентябре продолжается дачный сезон. Депутаты утверждают, что в большинстве стран выборы в законодательные органы проводятся, когда существует гарантия, что большинство граждан будут обладать возможностью в полной мере реализовать свое избирательное право.

«Летом можно агитировать только в Сочи на пляже, в Крыму или в Ставропольском крае. Но не будет же кандидат из Москвы ездить по пляжам и искать избирателя от своего округа», — заявил Нилов. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Тимченко считает, что теоретически возможно перенести единый день голосования на март, однако для таких действий необходимо отработать временной цикл. «Я считаю, что в сентябре после отдыха люди входят в активную фазу своей деятельности. Они сбросили груз первого полугодия. После зимы есть определенный фактор депрессии», — отметил он.

О необходимости переноса дня голосования с сентября на декабрь заявляли и коммунисты. В июле руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов планировал передать президенту Владимиру Путину письмо с предложением перенести единый день голосования на март или октябрь. Глава юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил, что если законопроект либерал-демократов будет вынесен на голосование в нижней палате парламента, то коммунисты обязательно поддержат документ.

Фото: news.widmi.com

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