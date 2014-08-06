В ЧМ по летнему биатлону примут участие 160 спортсменов

Самые большие делегации прибудут из Украины и Южной Кореи — 19 и 16 человек соответственно, на правах хозяйки чемпионата сборная России также выставила максимальный состав участников — 24 спортсмена. Кроме того, достаточно большие делегации заявили сборные Чехии, Китая и Эстонии: 12, 10 и 8 спортсменов соответственно.