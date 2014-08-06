В ЧМ по летнему биатлону примут участие 160 спортсменов

В чемпионате мира по летнему биатлону примут участие 160 спортсменов из 28 стран мира.
Если говорить о возрастных категориях, то среди женщин примут участие 42 спортсменки, 28 — среди юниорок, 53 — среди мужчин и 37 среди юниоров.
Самые большие делегации прибудут из Украины и Южной Кореи — 19 и 16 человек соответственно, на правах хозяйки чемпионата сборная России также выставила максимальный состав участников — 24 спортсмена. Кроме того, достаточно большие делегации заявили сборные Чехии, Китая и Эстонии: 12, 10 и 8 спортсменов соответственно.
В соревнованиях примут участие спортсмены из топ-20 общего зачета Кубка мира по биатлону сезона 2013/14: Жан-Гийом Беатрикс, Яков Фак, Ондржей Моравец, Анастасия Кузьмина, Валя Семеренко, Габриэла Соукалова, Тея Грегорин, Юлия Джима.
«Большое количество биатлонистов мирового уровня посетят тюменский центр зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ впервые. Подобный широкий список участников был сформирован благодаря упорной и плодотворной работе оргкомитета соревнований совместно с Союзом биатлонистов России и Международным союзом биатлонистов», — отметили в медиа-службе чемпионата мира по летнему биатлону.
Программа соревнований и обновляющийся список участников доступны на официальном сайте чемпионата по адресу summerbiathlon.csp72.ru.