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Угадай место отдыха по фотографии № 27

6 августа 2014, 15:02
Обмениваем вашу наблюдательность и опыт на деньги: определите, часть декора какого бара, ресторана или кафе попала к нам в объектив, и выиграйте 500 рублей. Их переведут на баланс вашего телефона.
Сюжет
Тюмень

Сегодня вам предстоит угадать, где вы можете встретить грозный взгляд.

Ответы принимаются в комментариях к новости, автор первого правильного ответа станет победителем. От одного пользователя принимается один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено. Итоги конкурса будут подведены 11 июля.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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