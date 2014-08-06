Тарифы на ЖКУ в России растут медленнее, чем в прошлом году

По информации Росстата, тарифы на услуги ЖКХ в стране за январь—июль 2014 года выросли на 4,4%. За аналогичный период 2013 года рост этого показателя составил 7,4%, сообщают «Ведомости».
Основной скачок цен на услуги ЖКХ пришелся на июль — в этом месяце тарифы выросли на 2,8%. В то время как в остальные месяцы цены увеличивались на 0 — 0,8%. Скачок тарифов в середине года объясняется тем, что в 2012 года в связи с переносом повышения регулируемых федеральных тарифов на газ и электроэнергию с 1 января на 1 июля регионам тоже было рекомендовано повысить тарифы ЖКХ с 1 июля.
Наиболее значительно за 7 месяцев 2014 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2013 года увеличилась плата за газ и электроэнергию — на 13,4% и 11,7% соответственно. Далее по темпам роста цен идут горячее водоснабжение — 10,9%, отопление — 10,1% и холодное водоснабжение — 7,8%.
Цены за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах увеличились на 8,9%.
В Тюменской же области тарифы тоже растут, но, как считает замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, в целом рост платежей за ЖКУ невысок. В 2014 году с 1 июля тарифы для тюменцев меняются, но рост тарифа — это не обязательно рост платы за ЖКУ в целом, поскольку в области введен механизм субсидирования. «Губернатор постановлением определил предельно допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне 7,55%. Это максимальная величина роста платы граждан, и за последние пять лет — самая низкая величина. Не надо волноваться о том, какой будет рост тарифов — рост платежей будет 7,55%», — сообщал на пресс-конференции в июле заместитель главы региона.