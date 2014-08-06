Тарифы на ЖКУ в России растут медленнее, чем в прошлом году

В Тюменской же области тарифы тоже растут, но, как считает замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, в целом рост платежей за ЖКУ невысок. В 2014 году с 1 июля тарифы для тюменцев меняются, но рост тарифа — это не обязательно рост платы за ЖКУ в целом, поскольку в области введен механизм субсидирования. «Губернатор постановлением определил предельно допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне 7,55%. Это максимальная величина роста платы граждан, и за последние пять лет — самая низкая величина. Не надо волноваться о том, какой будет рост тарифов — рост платежей будет 7,55%», — сообщал на пресс-конференции в июле заместитель главы региона.