Школьники отметили День светофора

Парадокс заключается в том, что чем больше светофоров, которые предназначены для обеспечения безопасности участников дорожного движения, тем чаще водители и пешеходы нарушают их сигналы. С начала года в области произошло 62 ДТП из-за нарушения требований сигналов светофора, два человека погибли, 101 получил ранения. В Тюмени на участках дорог, оборудованных светофорами, произошло 58 ДТП, повлекших гибель двух и ранения 95 человек. В прошлом году таких аварий было значительно меньше.