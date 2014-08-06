Школьники отметили День светофора

В настоящее время в Тюменской области 404 светофора, в том числе 287 — в областном центре.
Новый светофор на улице Пермякова, 86 презентовали школьники из школы № 92, потому что им каждый день приходится переходить здесь улицу с интенсивным движением. Светофор заработал на минувшей неделе. Пешеходов в этом месте машины сбивали систематически.
Управление ГИБДД Тюменской области в связи с этим инициировало рассмотрение вопроса о строительстве светофора на опасном участке дороги на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города. Решение было принято. Светофор построен. Теперь главное, чтобы водители и пешеходы соблюдали его требования.
Парадокс заключается в том, что чем больше светофоров, которые предназначены для обеспечения безопасности участников дорожного движения, тем чаще водители и пешеходы нарушают их сигналы. С начала года в области произошло 62 ДТП из-за нарушения требований сигналов светофора, два человека погибли, 101 получил ранения. В Тюмени на участках дорог, оборудованных светофорами, произошло 58 ДТП, повлекших гибель двух и ранения 95 человек. В прошлом году таких аварий было значительно меньше.
Не все водители привыкли к тому, что на Пермякова появился электронный регулировщик, добавляют в ГИБДД. Поэтому вчера в «час пик» дети с большими шарами красного, желтого и зеленого цветов предупредили водителей о появлении нового светофора.
Также в День рождения светофора ребята из центра внешкольной работы «Дзержинец» посетили центр управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс». Заместитель директора Руслан Тимерзянов продемонстрировал подросткам автоматизированную систему управления дорожным движением, которая круглосуточно следит за работой светофоров и отвечает за бесперебойное движение на 35 крупных перекрестках города по маршруту Червишевский тракт — Мориса Тореза — Профсоюзная — Дружбы — Тобольский тракт. Также Руслан Вагисович показал, каким образом инженер корректирует работу «умных светофоров», если надо, например, пропустить автомобили оперативных служб скорой помощи.
Тема дорожной безопасности актуальна для юных посетителей центра — школьники постоянные участники пропагандистских акций «Берегите пешеходов», «Внимание — дети!», «За руль — с трезвой головой», проводимых Госавтоинспекций. Хотя ребята пока не являются водителями, им, как пешеходам, было интересно узнать, что на переход дороги светофоры выделяют стандартное время — примерно 1,3 с. на метр проезжей части, что в Тюмени существует 19 пешеходных светофоров с кнопками, а всего на улицах установлено 288 светофорных объектов.
В конце экскурсии школьники делились впечатлениями — никто из них не задумывался, что за всем происходящим на улицах города ведется круглосуточное наблюдение — все ДТП и пешеходы-нарушители просматриваются как на ладони. «Теперь, когда ребята осознали, какая колоссальная работа проводиться, чтобы избавить город от пробок и заторов, они обещали вести себя на дорогах еще более дисциплинировано», — уверены в городской ГИБДД.