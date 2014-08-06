Раскрыть квартирную кражу помогла служебная овчарка Патти

Ранним утром 18 июля тюменец, уходя на работу, попросил свою жену закрыть за ним дверь, поскольку в семье всего один комплект ключей. Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за маленьким ребенком, не встала и дверь не закрыла. Проснувшись около 8.30, она обнаружила, что из сумки пропало 250 тысяч рублей. Эти деньги были приготовлены для покупки материалов на строительство дома.
Женщина сразу же позвонила в полицию. Раскрыть кражу помогла служебная овчарка по кличке Патти. Выяснилось, что преступление совершил проживавший в одном подъезде с потерпевшей Эдуард Казанцев. Он был судим восемь раз, из них семь — за кражи. Все судимости у мужчины погашены, но наказание его не исправило.
Когда утром 18 июля Казанцев увидел открытую дверь, он зашел в квартиру и своровал деньги. Во время обыска в квартире мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 тысяч рублей и сотовый телефон, приобретенный на краденые деньги.
Прокуратура Ленинского округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Отметим, что санкция ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.