Раскрыть квартирную кражу помогла служебная овчарка Патти

Ранним утром 18 июля тюменец, уходя на работу, попросил свою жену закрыть за ним дверь, поскольку в семье всего один комплект ключей. Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за маленьким ребенком, не встала и дверь не закрыла. Проснувшись около 8.30, она обнаружила, что из сумки пропало 250 тысяч рублей. Эти деньги были приготовлены для покупки материалов на строительство дома.