Профсоюзы России предлагают отменить накопительную часть пенсии

Напомним, правительство РФ 5 августа приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий. Минэкономразвития, Минфин и ЦБ выступали против заморозки пенсионных накоплений в 2015 году, это была инициатива социального блока правительства.
Руководитель департамента социального развития ФНПР Константин Добромыслов пояснил, что на сегодняшний день отсутствуют инвестиционные механизмы, способные сохранить покупательную способность накопительных пенсий.
«Наиболее эффективный в данной ситуации и выгодный для граждан механизм — это солидарно-распределительный. Мы считаем, что накопительный компонент в обязательном государственном пенсионном страховании недопустим. Его присутствие может быть и желательно в добровольном пенсионном страховании», — сказал он, пояснив, что речь может идти только о добровольных дополнительных корпоративных и индивидуальных накопительных пенсионных проектах.
К сожалению, опыт показывает, что граждане неспособны сами принять грамотные инвестиционные решения. Хороший пример тому Чили, где была внедрена накопительная пенсионная система. Она работала только на этапе сбора средств, а когда наступил этап выплаты пенсий, то оказалось, что в пенсионной системе денег нет и пенсии, которые выплачивались гражданам, были крайне низкими, неспособными даже обеспечить прожиточный минимум. Мы не можем допустить, чтобы люди оставались без пенсий, когда подойдет время выплат. Это процесс достаточно длительный, он может составить 30–40 лет, а то и больше и за это время деньги обесценятся», — добавил Добромыслов.
Он также высказал мнение, что неправильно было бы говорить об изъятии накопительных пенсионных средств у граждан. «Никакого изъятия не происходит, все пенсионные права граждан сохраняются, они фиксируются в системе персонифицированного учета, поэтому все перечисления за граждан, которые делаются, работают на то, чтобы повышать пенсию застрахованного», — сказал представитель ФНПР.
Ранее «Лента. Ру» ссылалась на источник РБК в аппарате правительства, который утверждал, что если кабинет министров одобрит изъятие пенсионных накоплений, то пенсионная индустрия недополучит около 650 миллиардов рублей.
«В текущем виде бюджет не сходится, так как число госпрограмм не уменьшается. Есть несколько вариантов: повышать налоги, сокращать расходы или изъять пенсионные накопления за 2015 год», — рассказал РБК источник в Министерстве финансов.
В начале июля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что продлевать заморозку пенсионных накоплений в 2015 году не планируется, а средства будут зачисляться в НПФ, выбранные гражданами.
По его словам, в 2014 году пенсионные накопления граждан пошли в страховую часть на их же счета. Эти средства будут индексированы на уровень инфляции и на доходы ПФР, поэтому граждане не пострадают, заверял министр.
В свою очередь в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в ответ на появившееся ранее сообщение главы Минтруда Максима Топилина о возможном продлении моратория на пенсионные накопления посчитали, что это полностью подорвет доверие ко всему институту накопительной пенсии со стороны 22,2 миллиона застрахованных лиц, сознательно сделавших свой выбор в ее пользу.
Фото: shiksabd.com