Профсоюзы России предлагают отменить накопительную часть пенсии

К сожалению, опыт показывает, что граждане неспособны сами принять грамотные инвестиционные решения. Хороший пример тому Чили, где была внедрена накопительная пенсионная система. Она работала только на этапе сбора средств, а когда наступил этап выплаты пенсий, то оказалось, что в пенсионной системе денег нет и пенсии, которые выплачивались гражданам, были крайне низкими, неспособными даже обеспечить прожиточный минимум. Мы не можем допустить, чтобы люди оставались без пенсий, когда подойдет время выплат. Это процесс достаточно длительный, он может составить 30–40 лет, а то и больше и за это время деньги обесценятся», — добавил Добромыслов.