Приходил к девушкам в гости… с ножом

Подозреваемый в совершении разбойных нападений был задержан накануне благодаря полученной оперативной информации. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, с 2012 года он даже не попытался встать на путь исправления — не устроился на работу и, как оказалось, не завязал с преступным прошлым.