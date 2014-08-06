Приходил к девушкам в гости… с ножом

Сотрудники полиции задержали серийного разбойника, который напрашивался в гости к молодым девушкам и, угрожая ножом, забирал у них деньги и ценности. Есть вероятность, что мужчина причастен и к другим аналогичным преступлениям.
Известные сотрудникам полиции факты разбоя произошли в течение последних полутора месяцев в разных районах города. В правоохранительные органы с заявлением обратились две пострадавшие девушки. В процессе работы выяснилось, что жертв разбойника как минимум вдвое больше: еще две тюменки в полицию по каким-то причинам не пошли.
Мужчина действовал по одной и той же схеме: знакомился с девушкой (лично или по Интернету), приходил к ней домой, а затем, угрожая ножом, забирал деньги, мобильный телефон, золотые украшения и другие ценные вещи.
Подозреваемый в совершении разбойных нападений был задержан накануне благодаря полученной оперативной информации. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, с 2012 года он даже не попытался встать на путь исправления — не устроился на работу и, как оказалось, не завязал с преступным прошлым.
Сейчас тюменец находится под стражей. По фактам четырех разбоев возбуждены уголовные дела. Однако у полицейских есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим имущественным преступлениям. Если у вас есть информация по данному поводу, сообщите ее по телефонам 291–600 или 02.