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Правый поворот под «красный» признан неэффективным

6 августа 2014, 09:30
Центр организации дорожного движения признал неудачным эксперимент по установке дорожных знаков, разрешающих поворот направо при «красном» сигнале светофора.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сетевое издание m24.ru. По мнению транспортных экспертов, установка подобных дорожных знаков эффективна лишь в городах с низким транзитным потоком.

«Таблички „Уступи всем и можно направо“ ставят исключительно в городах с низким транзитным потоком, когда подавляющее большинство водителей знакомо с организацией дорожного движения», — заявил замглавы ЦОДД Александр Поляков. Он также отметил, что подобные стрелки в Москве можно устанавливать только там, где обеспечивается поворот без помех основному потоку транспорта.

Пилотный проект по повороту направо на запрещающий сигнал светофора стартовал в июне 2013 года. Инициаторами установки знаков выступили эксперты организации Probok.net. Специалисты центра подсчитали, что такая мера снизит дорожные заторы на 15 процентов и расход бензина на 10 процентов.

Позже поворот на «красный» планировали разрешить по всей России и внести соответствующие поправки в ПДД.

#Новости#Законодательство#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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