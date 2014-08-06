Правый поворот под «красный» признан неэффективным

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сетевое издание m24.ru. По мнению транспортных экспертов, установка подобных дорожных знаков эффективна лишь в городах с низким транзитным потоком.
«Таблички „Уступи всем и можно направо“ ставят исключительно в городах с низким транзитным потоком, когда подавляющее большинство водителей знакомо с организацией дорожного движения», — заявил замглавы ЦОДД Александр Поляков. Он также отметил, что подобные стрелки в Москве можно устанавливать только там, где обеспечивается поворот без помех основному потоку транспорта.
Пилотный проект по повороту направо на запрещающий сигнал светофора стартовал в июне 2013 года. Инициаторами установки знаков выступили эксперты организации Probok.net. Специалисты центра подсчитали, что такая мера снизит дорожные заторы на 15 процентов и расход бензина на 10 процентов.
Позже поворот на «красный» планировали разрешить по всей России и внести соответствующие поправки в ПДД.