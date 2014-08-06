Правый поворот под «красный» признан неэффективным

«Таблички „Уступи всем и можно направо“ ставят исключительно в городах с низким транзитным потоком, когда подавляющее большинство водителей знакомо с организацией дорожного движения», — заявил замглавы ЦОДД Александр Поляков. Он также отметил, что подобные стрелки в Москве можно устанавливать только там, где обеспечивается поворот без помех основному потоку транспорта.