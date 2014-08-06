Начинающий водитель заехал под трактор

На 166 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись большегруз и Hyundai. Предварительно, водитель фуры не соблюдал дистанцию, от удара грузовик съехал в кювет. В аварии пострадали 28-летняя водитель Hyundai, у нее перелом ключицы и ушибы, а также ее 11-летний сын — мальчик получил травму головы. Водитель Hyundai утверждает, что включила «поворотник», водитель грузовика говорит, что он не был включен. Обстоятельства выясняются.