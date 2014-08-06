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Начинающий водитель заехал под трактор

6 августа 2014, 11:37
Десять дорожно-транспортных происшествий случилось 5 августа на дорогах Тюменской области, в них травмированы 18 человек.

По информации УГИБДД региона, две Honda столкнулись вчера в центре Тюмени, на перекрестке улиц Запольной и Достоевского в шестом часу вечера. Один из водителей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, хотя оба утверждают, что двигались на зеленый сигнал. 48-летний водитель одного автомобиля и 4-летняя пассажирка второго получили ушибы, девочка перевозилась в детском автокресле.

Около семи часов вечера на объездной дороге автомобиль «Лада» 12-й модели въехал под трактор. Стаж 28-летнего водителя «Лады» — год, он получил множественные порезы головы.

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на 43 километре автодороги Тюмень — Каменка. Здесь «семерка» выехала на встречную полосу, произошло столкновение с грузовиком DAF. 31-летний водитель «Лады» права управления транспортом не имеет, он был пьян, получил рваную рану лба, двое пассажиров этого автомобиля в возрасте 29-ти и 22-х лет получили травмы головы и лица.

На 166 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись большегруз и Hyundai. Предварительно, водитель фуры не соблюдал дистанцию, от удара грузовик съехал в кювет. В аварии пострадали 28-летняя водитель Hyundai, у нее перелом ключицы и ушибы, а также ее 11-летний сын — мальчик получил травму головы. Водитель Hyundai утверждает, что включила «поворотник», водитель грузовика говорит, что он не был включен. Обстоятельства выясняются.

Ночью на 20 километре автодороги Александровка — Покровка опрокинулся автомобиль ВАЗ-21703. 20-летний водитель со стажем два года не справился с управлением машины, сначала съехал в кювет, а когда стал выбираться из него, машина перевернулась. Молодой человек получил ушиб позвоночника, две пассажирки 17-ти и 16-ти лет получили переломы руки и ноги.

Ежедневно на дорогах области происходят дорожные аварии с участием скутеристов. В поселке Челюскинцев скутер съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находилась 29-летняя женщина, она и 31-летний пассажир получили ушибы позвоночника. В селе Омутинское столкнулись скутер и ВАЗ-2107. Причина — несоблюдение дистанции скутеристом. 28-летний водитель скутера получил рваную рану ноги.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

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