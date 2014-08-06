Мать троих детей накажут за секс с подростком

«В мае молодой человек 1998 года рождения познакомился с обвиняемой. Женщина, имеющая на иждивении троих малолетних детей, достоверно зная о том, что молодой человек не достиг 16-летнего возраста, предложила вступить с ней в интимную связь. Юноша предложение женщины принял. После этого, молодой человек стал постоянно ночевать у обвиняемой и интимная связь между ними продолжилась», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.