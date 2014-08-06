Мать троих детей накажут за секс с подростком

В Ялуторовском районе 32-летняя женщина, мать троих детей, сожительствовала с подростком. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.134 Уголовного кодекса РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
«В мае молодой человек 1998 года рождения познакомился с обвиняемой. Женщина, имеющая на иждивении троих малолетних детей, достоверно зная о том, что молодой человек не достиг 16-летнего возраста, предложила вступить с ней в интимную связь. Юноша предложение женщины принял. После этого, молодой человек стал постоянно ночевать у обвиняемой и интимная связь между ними продолжилась», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В течение месяца молодой человек не ночевал дома, и его тетя поинтересовалась, где он бывает. Парень рассказал, что встречается с женщиной старше него и ночует у нее дома.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении родителей несовершеннолетнего компетентными органами, по представлению органов следствия, будет решен вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.