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Лишился прав, купил другие — поддельные

6 августа 2014, 13:07
Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего Александра Мурашова. Мужчина разъезжал по Тюмени по фальшивому водительскому удостоверению.

Как поясняют в пресс-службе областной прокуратуры, Мурашов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Установлено, что около 6 часов утра 9 июля 2014 года сотрудник ДПС остановил автомобиль Nissan Juke на улице Чаркова. Водитель передал для проверки инспектору водительское удостоверение на имя Александра Бушуева. Права вызвали сомнение у полицейского. В присутствии понятых водитель был досмотрен и у него был обнаружен паспорт на имя Александра Мурашова. Так установили, что Бушуев на самом деле Мурашов.

В феврале 2013 года Нижневартовский мировой суд лишил Мурашова водительских прав сроком на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После этого он в марте того же года купил себе в Москве поддельные права и стал разъезжать по ним.

Прокуратура Ленинского округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

#Новости#Прокуратура#Водительское удостоверение#Транспорт#Olga#Общество
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