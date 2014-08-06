Лишился прав, купил другие — поддельные

Установлено, что около 6 часов утра 9 июля 2014 года сотрудник ДПС остановил автомобиль Nissan Juke на улице Чаркова. Водитель передал для проверки инспектору водительское удостоверение на имя Александра Бушуева. Права вызвали сомнение у полицейского. В присутствии понятых водитель был досмотрен и у него был обнаружен паспорт на имя Александра Мурашова. Так установили, что Бушуев на самом деле Мурашов.