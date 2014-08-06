Лишился прав, купил другие — поддельные

Как поясняют в пресс-службе областной прокуратуры, Мурашов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Установлено, что около 6 часов утра 9 июля 2014 года сотрудник ДПС остановил автомобиль Nissan Juke на улице Чаркова. Водитель передал для проверки инспектору водительское удостоверение на имя Александра Бушуева. Права вызвали сомнение у полицейского. В присутствии понятых водитель был досмотрен и у него был обнаружен паспорт на имя Александра Мурашова. Так установили, что Бушуев на самом деле Мурашов.
В феврале 2013 года Нижневартовский мировой суд лишил Мурашова водительских прав сроком на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После этого он в марте того же года купил себе в Москве поддельные права и стал разъезжать по ним.
Прокуратура Ленинского округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.