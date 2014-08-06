Геннадий Пеньков проведет сход граждан на Лесобазе

«Уже есть список проблемных вопросов, характерных, к примеру, для определенного времени года, а также различных территорий областного центра. Сотрудники правоохранительных органов намерены рассмотреть проблемы совместно с гражданами, напомнить основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать для сохранности личного имущества, находящегося как в квартире, так и на придомовой территории», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.