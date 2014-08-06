ФСБ раскрыла группировку, переправляющую мигрантов через границу

Егоров на автомобиле Тоyоtа Land Cruiser забирал мигрантов с указанного Аманом уулу адреса в Петропавловске и перевозил их до государственной границы с Россией. Гастарбайтеры самостоятельно пересекали границу, следуя до обозначенного Егоровым места встречи. Егоров тем временем через пункт пропуска въезжал в Россию, в обусловленном месте забирал мигрантов и доставлял их в Тюмень. Махмудов в Тюмени предоставлял гастарбайтерам временное жилье.