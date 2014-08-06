ФСБ раскрыла группировку, переправляющую мигрантов через границу

Егоров и Махмудов обвиняются в организации незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан (совершенной организованной группой), Сакенов только в организации незаконного въезда в РФ.
По версии следствия, в 2013 году гражданка Республики Казахстан Бибигуль Хасенова создала организованную преступную группу для незаконной переправки из г. Петропавловска Республики Казахстан до г. Тюмени иностранцев, въезд которым в Россию был запрещен за нарушения миграционного законодательства. В состав группировки вошли житель Бердюжского района Виктор Егоров, гражданин Таджикистана Акмал Махмудов и гражданин Кыргызстана Исламбек Аман уулу.
Хасенова на железнодорожном и автомобильном вокзалах г. Петропавловска осуществляла поиск иностранных граждан и предлагала за деньги (в размере от 12 до 23 тысяч рублей с каждого) помощь в нелегальном пересечении государственной границы. Тех, кто соглашался, размещала в Петропавловске в специальных помещениях.
Егоров на автомобиле Тоyоtа Land Cruiser забирал мигрантов с указанного Аманом уулу адреса в Петропавловске и перевозил их до государственной границы с Россией. Гастарбайтеры самостоятельно пересекали границу, следуя до обозначенного Егоровым места встречи. Егоров тем временем через пункт пропуска въезжал в Россию, в обусловленном месте забирал мигрантов и доставлял их в Тюмень. Махмудов в Тюмени предоставлял гастарбайтерам временное жилье.
Как следует из материалов дела, 27 апреля 2013 года группировка таким способом переправила в Россию 12 нелегалов. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
В ночь на 4 июня того же года границу перешли еще 8 мигрантов. В переправке этой группы иностранцев участвовал и житель Бердюжского района Сакенов. Гастарбайтеры были размещены в одном из домов в поселке Московский. Утром 5 июня 2013 года иностранцы были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области.
В ходе расследования оперативники вышли на группировку. В сентябре 2013 года был задержан Егоров, в октябре — Махмудов, в феврале 2014 года — Сакенов.
Егорову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллиона рублей, Махмудов заключен под стражу, Сакенов находится под подпиской о невыезде.
В отношении организатора группы Хасеновой и ее сообщника Исламбека Амана уулу материалы дела выделены в отдельное производство, они объявлены в федеральный розыск.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.
Расследование проводило Региональное управление ФСБ России по Тюменской области.
Фото: ru.home-poster.net