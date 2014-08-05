Водитель под «солью» собрал 2 машины в центре города

Водитель вышел из машины и начал вручную выкатывать Ford с перекрестка. Покатившийся назад Ford врезался в автомобиль Daewoo Nexia.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, мужчина вел себя неадекватно, шатался, разговаривал с трудом и попытался завязать драку с одним из очевидцев аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции для усмирения буйного гражданина использовали наручники. В ходе досмотра в салоне «Форда» инспекторы обнаружили несколько использованных шприцев. Мужчина признался, что употребил наркотическое вещество «соль». Водитель доставлен в областной наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.
Водителю «Форда» 37 лет. Его водительский стаж более 11 лет. Ранее грубых нарушений правил дорожного движения он не допускал.
За минувшие сутки в Тюменской области инспекторы дорожно-патрульной службы отстранили от управления 46 водителей, находившихся в состоянии опьянения.