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Водитель под «солью» собрал 2 машины в центре города

5 августа 2014, 12:30
Накануне, 4 августа, в Тюмени на глазах у десятков горожан автомобиль Ford Focus проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Затем иномарка выехала на встречную полосу улицы Ленина и столкнулась лоб в лоб с автомобилем Volkswagen.

Водитель вышел из машины и начал вручную выкатывать Ford с перекрестка. Покатившийся назад Ford врезался в автомобиль Daewoo Nexia.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, мужчина вел себя неадекватно, шатался, разговаривал с трудом и попытался завязать драку с одним из очевидцев аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции для усмирения буйного гражданина использовали наручники. В ходе досмотра в салоне «Форда» инспекторы обнаружили несколько использованных шприцев. Мужчина признался, что употребил наркотическое вещество «соль». Водитель доставлен в областной наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.

Водителю «Форда» 37 лет. Его водительский стаж более 11 лет. Ранее грубых нарушений правил дорожного движения он не допускал.

За минувшие сутки в Тюменской области инспекторы дорожно-патрульной службы отстранили от управления 46 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

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