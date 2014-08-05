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В Тюмени уничтожено поле конопли

5 августа 2014, 16:41
В Тюмени уничтожено целое поле конопли. Территорию площадью в пять гектаров перепахали, а росшую на ней траву перемололи до такого состояния, что она уже не сможет использоваться для изготовления наркотика.
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Полиция

В Тюмени уничтожено целое поле конопли. Территорию площадью в пять гектаров перепахали, а росшую на ней траву перемололи до такого состояния, что она уже не сможет использоваться для изготовления наркотика.

Мероприятие по уничтожению дикорастущей конопли вблизи садового некоммерческого товарищества «Трудовик» в районе улицы Чаркова было проведено совместно прокуратурой Ленинского округа Тюмени и полицией.

«На днях участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 была получена информация о том, где тюменцы, задержанные за хранение наркотиков, собирают для их изготовления дикорастущую коноплю», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

В прокуратуре отметили, что согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Собственнику земли было вынесено постановление о необходимости уничтожения конопли. Сегодня, 5 августа, поле размером в пять гектаров было вспахано специальным трактором, а само растение перемолото до такого состояния, что оно уже не сможет использоваться для изготовления наркотика.

#Новости#Прокуратура#Полиция#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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