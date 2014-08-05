В Тюмени уничтожено поле конопли

Собственнику земли было вынесено постановление о необходимости уничтожения конопли. Сегодня, 5 августа, поле размером в пять гектаров было вспахано специальным трактором, а само растение перемолото до такого состояния, что оно уже не сможет использоваться для изготовления наркотика.