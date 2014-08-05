В руках инспектора был не жезл, а палка колбасы

«Автовладельцы шутили в ответ и многие даже просили сфотографироваться с представителем дорожной-продуктовой службы. Никакого негатива со стороны тюменцев — только позитив и хорошее настроение. Даже инспекторы ДПС, которые сначала пытались найти нарушения, буквально растаяли и просто наблюдали за проведением акции», — рассказала специалист по связям с общественностью РА Bradberry Рита Дятлова.