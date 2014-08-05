В руках инспектора был не жезл, а палка колбасы

При внимательном рассмотрении можно было заметить в руках постового не полосатый жезл, а палку колбасы, а логотип «Провансаль ЕЖК» замещали все государственные эмблемы. Но законопослушные автомобилисты все равно останавливались и готовили документы на проверку.
— Добрый день! Сержант дорожно-продуктовой службы «Провансаль ЕЖК» Павел Сосисочка. На природу собрались? Машина укомплектована? А вы взяли с собой самое важное для отдыха — майонез?
— Как раз майонез забыли — за ним и едем!
«Автовладельцы шутили в ответ и многие даже просили сфотографироваться с представителем дорожной-продуктовой службы. Никакого негатива со стороны тюменцев — только позитив и хорошее настроение. Даже инспекторы ДПС, которые сначала пытались найти нарушения, буквально растаяли и просто наблюдали за проведением акции», — рассказала специалист по связям с общественностью РА Bradberry Рита Дятлова.
— Поздравляем с Днем города, желаем хорошего отдыха, вкусного шашлыка и не забудьте свой вкусный подарок — майонез «Провансаль ЕЖК».
— Вот удивили, так удивили! Сам являюсь директором рекламного агентства, но такой акции никогда не видел.
На фотографиях видно, что автомобилисты были приятно удивлены от такого необычного способа поздравления с Днем города.
В «Провансаль ЕЖК» убеждены, что праздники для того и существуют, чтобы дарить радость и удивлять.