Утренний туман нарушил работу аэропорта «Рощино»

По данным онлайн-табло на официальном сайте «Рощино», на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге вынуждены были уйти самолеты авиакомпаний «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «С7», летевшие из Москвы, а также самолеты авиакомпаний «Ямал» и «Россия» из Санкт-Петербурга. В итоге пассажиры данных рейсов попали в Тюмень на 3–4 часа позже, чем планировали. Кроме того, не по расписанию прилетят в наш город самолеты из Нижневартовска и Сургута.