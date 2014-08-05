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Утренний туман нарушил работу аэропорта «Рощино»

5 августа 2014, 09:52
Несколько летевших в «Рощино» самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Причиной стал туман над утренней Тюменью. Прибыть в наш город вовремя не смогли пассажиры, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Нижневартовска. Кроме того, у многих рейсов задержан вылет из «Рощино».
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Тюмень

По данным онлайн-табло на официальном сайте «Рощино», на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге вынуждены были уйти самолеты авиакомпаний «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «С7», летевшие из Москвы, а также самолеты авиакомпаний «Ямал» и «Россия» из Санкт-Петербурга. В итоге пассажиры данных рейсов попали в Тюмень на 3–4 часа позже, чем планировали. Кроме того, не по расписанию прилетят в наш город самолеты из Нижневартовска и Сургута.

Коррективы внес туман и в график вылетов из «Рощино». Из-за того, что несколько самолетов не прилетели в Тюмень вовремя, пассажиры, которые уже должны были быть в Санкт-Петербурге или Москве, все еще ждут посадки в «Рощино».

#Новости#Аэропорт Рощино#Погода#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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