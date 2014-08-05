Украинским беженцам отменят квоты на трудоустройство

«Мы выводим украинцев из-под квот. Никакие квоты распространяться не будут. В течение пары недель правительство примет это решение», — сказал Кирсанов на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины. Об этом пишет «РИА Новости».
Он уточнил, что Минтруд подготовил соответствующее постановление правительства, согласовав его с ФМС России. «Мы говорим о тех, кто ищет убежище в РФ, то есть жители юго-востока Украины», — уточнил Кирсанов.
Добавим, по информации представителей УФМС по Тюменской области на 23 июля на миграционный учет поставлено 2060 прибывших в регион жителей Украины, из них 308 детей. 368 человек подали заявки на предоставление им временного убежища, 291 обратились за патентом на трудовую деятельность, 675 — за разрешением на работу. Судя по анкетам, большинство приехавших имеют образование и квалификацию.
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