Украинским беженцам отменят квоты на трудоустройство

Добавим, по информации представителей УФМС по Тюменской области на 23 июля на миграционный учет поставлено 2060 прибывших в регион жителей Украины, из них 308 детей. 368 человек подали заявки на предоставление им временного убежища, 291 обратились за патентом на трудовую деятельность, 675 — за разрешением на работу. Судя по анкетам, большинство приехавших имеют образование и квалификацию.