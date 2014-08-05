Тюменок приглашают участвовать в конкурсе «Королевы Рунета»

«Многие девушки не участвуют в оффлайн-конкурсах красоты по причине того, что они не уверены в себе, имеют рост до 173 см, комплексуют перед большим количеством зрителей, собирающихся в концертных залах. Наш же проект дает возможность каждой девушке заявить о себе», — говорит продюсер проекта и председатель оргкомитета жюри «Королева Рунета» Леонид Хромов.