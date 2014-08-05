Тюменок приглашают участвовать в конкурсе «Королевы Рунета»

Также к участию приглашают девушек, которые хотели бы попробовать себя в качестве модели или просто хотят получить статус самой красивой девушки российского интернета «Королева Рунета 2014».
Претендовать на звание «Королевы Рунета 2014» могут девушки, проживающие и зарегистрированные на территории РФ в возрасте от 18 до 25 лет, которые в данный момент еще не обзавелись детьми и мужем.
Помимо титула самой красивой девушки Рунета девушки будут бороться за главный приз проекта — стать лицом бренда Zenden в рекламной кампании сезона в следующем году (наружная реклама, оформление магазинов, витрины, сайт, новогодние календари).
Конкурс будет проходить в несколько этапов. На первом этапе члены жюри отбирают из всех присланных на конкурс анкет 100 самых красивых девушек Рунета.
Затем пользователи голосуют на сайте проекта за конкурсанток и вместе с жюри отбирают для второго этапа 25 самых красивых девушек Рунета. Эти красавицы должны будут записать видеообращение к членам жюри. В финал попадут три самые красивые девушки, которые и получают главные призы и сувениры от партнеров конкурса.
«Многие девушки не участвуют в оффлайн-конкурсах красоты по причине того, что они не уверены в себе, имеют рост до 173 см, комплексуют перед большим количеством зрителей, собирающихся в концертных залах. Наш же проект дает возможность каждой девушке заявить о себе», — говорит продюсер проекта и председатель оргкомитета жюри «Королева Рунета» Леонид Хромов.
Член жюри Станислав Берестовский поясняет критерии отбора участниц: «Претендентка на титул должна обладать не только внешней красотой, а также харизмой, иметь хорошее образование и интеллект. Наличие у девушек вредных привычек (курение, алкоголь) существенно уменьшает шансы на победу в конкурсе».
Испанская певица, финалистка международного музыкального конкурса «Евровидение 2011», член жюри Lucia Perez говорит: «Спасибо большое, что меня пригласили принять участие в качестве члена жюри конкурса красоты „Королева Рунета 2014“. Российские девушки считаются одними из самых красивых девушек в мире. Поэтому, я полагаю, что нам будет очень сложно выбрать действительно достойную конкурсантку».
Заполнить анкету участницы можно на сайте проекта конкурса http://www.queenrunet.ru.