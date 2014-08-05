Сотрудник СТО угнал клиентский автомобиль

Стажи порядка незамедлительно предприняли все меры, чтобы доставить правонарушителя в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Ранее житель областного центра уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, кражу и оскорбление, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
В ходе дальнейшей работы, проведенной в отделе полиции № 7, установлено, что в этот день молодой человек производил работы на СТО, где подрабатывал автослесарем. В процессе ремонта мужчина решил прокатиться на чужом авто. Имея на руках ключи, злоумышленник совершил угон клиентского автомобиля.
Хозяйка транспортного средства и не подозревала, что на ее автомобиль было совершенно преступное посягательство. В настоящее время угнанное транспортное средство возвращено законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).
В случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.