Сотрудник СТО угнал клиентский автомобиль

В ходе дальнейшей работы, проведенной в отделе полиции № 7, установлено, что в этот день молодой человек производил работы на СТО, где подрабатывал автослесарем. В процессе ремонта мужчина решил прокатиться на чужом авто. Имея на руках ключи, злоумышленник совершил угон клиентского автомобиля.