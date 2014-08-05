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Сотрудник СТО угнал клиентский автомобиль

5 августа 2014, 13:02
Вчера сотрудники ГИБДД на улице Закалужской обнаружили автомобиль с признаками ДТП, в котором находился 39-летний нетрезвый тюменец. Документов на машину у молодого человека, естественно, не оказалось.
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УМВД

Стажи порядка незамедлительно предприняли все меры, чтобы доставить правонарушителя в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Ранее житель областного центра уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, кражу и оскорбление, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

В ходе дальнейшей работы, проведенной в отделе полиции № 7, установлено, что в этот день молодой человек производил работы на СТО, где подрабатывал автослесарем. В процессе ремонта мужчина решил прокатиться на чужом авто. Имея на руках ключи, злоумышленник совершил угон клиентского автомобиля.

Хозяйка транспортного средства и не подозревала, что на ее автомобиль было совершенно преступное посягательство. В настоящее время угнанное транспортное средство возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).

В случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.

#Новости#Угоны машин#УМВД#Транспорт#Olga#Общество
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