Сбербанк рассказал компаниям о возможностях услуги «E-invoicing»

Специалисты Сбербанка рассказали участникам о преимуществах использования «E-invoicing», законодательных нормах регулирования электронного документооборота, его практическом применении на примере взаимодействия банка с организациями различных отраслей. На сегодня «E-invoicing» Сбербанка подключили уже более 1000 компаний в Западной Сибири.
С приветственным словом к участникам семинара, представителям ведущих тюменских компаний, обратился заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.
«Сбербанк ориентирован на внедрение самых современных технологий. Наши клиенты могут решать бизнес-задачи в режиме онлайн, находясь в любой точке мира, и быть уверенными в надежности и безопасности виртуального документооборота. Система „E-invoicing“ — это важный шаг в развитии бизнеса, повышается эффективность работы всей компании, а не только сотрудников, напрямую связанных с документацией и договорной деятельностью», — отметил на семинаре Дмитрий Солнцев.
E-invoicing — универсальная электронная система, которая дает возможность обмениваться юридически значимыми первичными документами, возникающими при осуществлении контрагентских отношений (счета, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.), и направлять отчетность в государственные органы в электронном виде без отправки бумажного носителя. Преимущества этой технологии — высокая скорость получения документации; уменьшение количества ошибок и трудоемкости в процессе их исправления; уменьшение затрат на хранение документов и обеспечение их сохранности.
Система «E-invoicing» разработана в соответствии с действующим законодательством РФ и поддерживает современные способы защиты передаваемой информации. Использование ключей электронной подписи (ЭП) и квалифицированных сертификатов ЭП для подписания и шифрования передаваемых документов позволяет полностью защитить их от несанкционированного доступа и гарантировать установление их авторства.
Подробную информацию об услуге «E-invoicing» можно получить в офисах Сбербанка по обслуживанию юридических лиц или на сайте www.sberbank.ru.
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