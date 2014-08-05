Сбербанк рассказал компаниям о возможностях услуги «E-invoicing»

«Сбербанк ориентирован на внедрение самых современных технологий. Наши клиенты могут решать бизнес-задачи в режиме онлайн, находясь в любой точке мира, и быть уверенными в надежности и безопасности виртуального документооборота. Система „E-invoicing“ — это важный шаг в развитии бизнеса, повышается эффективность работы всей компании, а не только сотрудников, напрямую связанных с документацией и договорной деятельностью», — отметил на семинаре Дмитрий Солнцев.