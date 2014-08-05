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Под Тюменью пройдет «северный» флешмоб

5 августа 2014, 09:30
В августе и сентябре в тюменских музеях пройдет ряд мероприятий под названием «Бархатные вечера в музее». Первое пройдет 9 августа в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском с 14 до 22 часов.
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Тюмень

Праздник начнется 9 августа с зрелищного и масштабного музейного флэшмоба «Этнолайф», посвященного Дню коренных малочисленных народов мира. Одновременно 500 человек озвучат и исполнят северный народный танец. Организатор флэшмоба — Татьяна Лар, руководитель ансамбля «Вы сей».

Для гостей проведут мастер-класс по гребле на обласах (традиционная хантыйская лодка-долбленка), изготовлению хантыйской куклы «Акань» на выставке «Чудо в сундуке». Посетители музея откроют для себя новые работы из триптиха «Домашние идолы» и «Медвежий праздник» Л. А. Лара, художника, этнографа, шаманиста (их презентация состоится на выставке «Шаманы и боги народов Севера»). Также гости примут участие в обряде очищения на месте, которое считается святым у ханты, манси и ненцев, и получат предсказание от «Дерева желаний», побывав на традиционном северном стойбище.

Все желающие смогут приобрести украшения из бисера, меха и сукна, обереги, берестяные изделия, национальную одежду на выставке-продаже «Северные узоры». Гурманы продегустируют блюда национальной кухни от ресторана-музея «Чум».

«Бархатные вечера в музее» — вечерняя музейная акция, организуемая в выходные дни августа—сентября каждого года на территории учреждений, входящих в состав Музейного комплекса имени И. Я. Словцова (г. Тюмень).

#Новости#Музеи#Тюмень#Ирина#Культура
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