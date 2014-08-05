Под Тюменью пройдет «северный» флешмоб

Для гостей проведут мастер-класс по гребле на обласах (традиционная хантыйская лодка-долбленка), изготовлению хантыйской куклы «Акань» на выставке «Чудо в сундуке». Посетители музея откроют для себя новые работы из триптиха «Домашние идолы» и «Медвежий праздник» Л. А. Лара, художника, этнографа, шаманиста (их презентация состоится на выставке «Шаманы и боги народов Севера»). Также гости примут участие в обряде очищения на месте, которое считается святым у ханты, манси и ненцев, и получат предсказание от «Дерева желаний», побывав на традиционном северном стойбище.