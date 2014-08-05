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Первые поправки к закону об ОСАГО вступили в силу

5 августа 2014, 09:18
Первая часть изменений по закону об ОСАГО вступила в действие 2 августа. Речь идет, в первую очередь, об увеличении лимита выплат по европротоколу (упрощенной схеме оформления ДТП без вызова полиции) до 50 тысяч рублей.

Кроме того, пишет портал Autonews.ru, начинает действовать схема безальтернативного возмещения убытков. Это значит, что потерпевший может обращаться за возмещением ущерба только в свою страховую компанию.

Увеличение лимита выплат по европротоколу с 25 до 50 тысяч рублей будет действовать во всех регионах страны. Кроме того, с 1 октября, когда вступят в силу остальные поправки к закону об ОСАГО, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях начнется эксперимент, в рамках которого выплаты по европротоколу будут увеличены до 400 тысяч рублей.

«Сейчас доля убытков, урегулированных в рамках европротокола, составляет лишь около 9%. Мы надеемся, что увеличение страховой суммы по европротоколу будет стимулировать большее количество водителей самостоятельно оформлять ДТП и позволит более эффективно решать проблему дорожных пробок», — отметил президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.

Кроме того, страховщики напоминают, что поправки о безальтернативном возмещении убытков, вступающие со 2 августа, имеют обратную силу — норма будет распространяться и на договоры, заключенные ранее.

«Данная норма будет распространяться и на договоры, заключенные до 2 августа. Тем не менее, если страховой случай заявлен в компанию виновника ДТП до вступления в силу соответствующей нормы закона, урегулирование будет происходить по старой схеме», — пояснил Бунин.

Напомним, остальные поправки к закону об ОСАГО вступят в силу с 1 октября. Так, компенсации за ущерб автомобилю увеличатся со 120 000 до 400 000 рублей. Выплаты за вред жизни и здоровью пострадавшего вырастут с 160 000 до 500 000 рублей. Новые нормы, отметим, будут распространяться только на полисы, оформленные после вступления закона в силу.

Также изменится расчет размера компенсации по изношенным деталям автомобилей. Максимальный понижающий коэффициент, который будет возможно начислить — 50%. Сейчас страховщик может решить, что деталь изношена на 80%, и компенсировать только оставшиеся 20% стоимости.

Также, с 30 до 20 дней сократится срок, в который страховая компания обязана произвести выплату или выдать направление на ремонт. Неустойка за просрочку выплат будет составлять 1% от суммы выплаты. Сейчас за нарушение сроков выплат страховая компания должна платить 1/150 ставки рефинансирования, что соответствует 0,055%.

#Новости#Автострахование#Законодательство#Транспорт#Olga#Общество
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