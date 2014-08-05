Первые поправки к закону об ОСАГО вступили в силу

Увеличение лимита выплат по европротоколу с 25 до 50 тысяч рублей будет действовать во всех регионах страны. Кроме того, с 1 октября, когда вступят в силу остальные поправки к закону об ОСАГО, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях начнется эксперимент, в рамках которого выплаты по европротоколу будут увеличены до 400 тысяч рублей.