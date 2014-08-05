Первые поправки к закону об ОСАГО вступили в силу

Кроме того, пишет портал Autonews.ru, начинает действовать схема безальтернативного возмещения убытков. Это значит, что потерпевший может обращаться за возмещением ущерба только в свою страховую компанию.
Увеличение лимита выплат по европротоколу с 25 до 50 тысяч рублей будет действовать во всех регионах страны. Кроме того, с 1 октября, когда вступят в силу остальные поправки к закону об ОСАГО, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях начнется эксперимент, в рамках которого выплаты по европротоколу будут увеличены до 400 тысяч рублей.
«Сейчас доля убытков, урегулированных в рамках европротокола, составляет лишь около 9%. Мы надеемся, что увеличение страховой суммы по европротоколу будет стимулировать большее количество водителей самостоятельно оформлять ДТП и позволит более эффективно решать проблему дорожных пробок», — отметил президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.
Кроме того, страховщики напоминают, что поправки о безальтернативном возмещении убытков, вступающие со 2 августа, имеют обратную силу — норма будет распространяться и на договоры, заключенные ранее.
«Данная норма будет распространяться и на договоры, заключенные до 2 августа. Тем не менее, если страховой случай заявлен в компанию виновника ДТП до вступления в силу соответствующей нормы закона, урегулирование будет происходить по старой схеме», — пояснил Бунин.
Напомним, остальные поправки к закону об ОСАГО вступят в силу с 1 октября. Так, компенсации за ущерб автомобилю увеличатся со 120 000 до 400 000 рублей. Выплаты за вред жизни и здоровью пострадавшего вырастут с 160 000 до 500 000 рублей. Новые нормы, отметим, будут распространяться только на полисы, оформленные после вступления закона в силу.
Также изменится расчет размера компенсации по изношенным деталям автомобилей. Максимальный понижающий коэффициент, который будет возможно начислить — 50%. Сейчас страховщик может решить, что деталь изношена на 80%, и компенсировать только оставшиеся 20% стоимости.
Также, с 30 до 20 дней сократится срок, в который страховая компания обязана произвести выплату или выдать направление на ремонт. Неустойка за просрочку выплат будет составлять 1% от суммы выплаты. Сейчас за нарушение сроков выплат страховая компания должна платить 1/150 ставки рефинансирования, что соответствует 0,055%.