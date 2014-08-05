Осужден мужчина, из-за которого сгорело три дома

Днем 1 мая текущего года пьяный Тимошаров за оградой своего участка поджег мусор и оставил костер без присмотра. В тот день порывы ветра достигали 12 м/с, и спустя некоторое время от перенесенной ветром искры загорелась сухая трава, а за ней и гараж Тимошарова. После этого огонь перебросился на три домовладения и полностью их уничтожил.