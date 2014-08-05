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Осужден мужчина, из-за которого сгорело три дома

5 августа 2014, 15:41
В Тюменской области осужден житель деревни Новоборовая Викуловского района, из-за которого сгорели три дома. 37-летний Игорь Тимошаров признан виновным по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

Днем 1 мая текущего года пьяный Тимошаров за оградой своего участка поджег мусор и оставил костер без присмотра. В тот день порывы ветра достигали 12 м/с, и спустя некоторое время от перенесенной ветром искры загорелась сухая трава, а за ней и гараж Тимошарова. После этого огонь перебросился на три домовладения и полностью их уничтожил.

Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 2 миллиона рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Суд назначил Тимошарову 1 год исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработка 5% в доход государства.

#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Пожары#Таня#Происшествия
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