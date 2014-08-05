Купил машину и через 5 дней угробил пассажира

Автомобиль ВАЗ-2108 съехал в кювет и опрокинулся на 14 километре автодороги Голышманово — Аромашево в седьмом часу утра. Как сообщает УГИБДД региона, за рулем «Лады» находился 25-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Сам он остался жив, 29-летний пассажир, житель деревни Малышенка, погиб. Машина была приобретена пять дней назад. У водителя взяты пробы на употребление алкоголя. В момент аварии водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.