nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Купил машину и через 5 дней угробил пассажира

5 августа 2014, 12:48
В минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 22 были травмированы.

Автомобиль ВАЗ-2108 съехал в кювет и опрокинулся на 14 километре автодороги Голышманово — Аромашево в седьмом часу утра. Как сообщает УГИБДД региона, за рулем «Лады» находился 25-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Сам он остался жив, 29-летний пассажир, житель деревни Малышенка, погиб. Машина была приобретена пять дней назад. У водителя взяты пробы на употребление алкоголя. В момент аварии водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пять детей пострадали вчера на дорогах областного центра. Две девочки сбиты на пешеходном переходе на улице Ставропольской, 4 автомобилем ВАЗ-2107. Дети получили ушибы и другие повреждения.

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2106 на 6 километре Старотобольского тракта. Предварительно, водитель иномарки нарушил очередность проезда перекрестка. 18-летние водитель и пассажир и две 15-летние пассажирки «Лады» получили травмы головы и ушибы. Рваные раны и травмы головы получили также трое пассажиров Chevrolet в возрасте от 34-х до 51-го года.

На улице Республики, 211 столкнулись мотоцикл и Nissan. Причина — несоответствие скорости мотоцикла конкретным условиям на дороге. 24-летний водитель мотоцикла получил перелом плеча и рваную рану ноги.

9-летний велосипедист сбит автомобилем Mitsubishi Lancer. Ребенок ехал на велосипеде в сопровождении дедушки по пешеходному переходу. 40-летняя женщина на иномарке проезжала переход на запрещающий сигнал светофора, ее стаж семь лет. У пострадавшего мальчика ушиб ноги.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

#Новости#Гибель людей#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25