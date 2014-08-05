Купил машину и через 5 дней угробил пассажира

Автомобиль ВАЗ-2108 съехал в кювет и опрокинулся на 14 километре автодороги Голышманово — Аромашево в седьмом часу утра. Как сообщает УГИБДД региона, за рулем «Лады» находился 25-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Сам он остался жив, 29-летний пассажир, житель деревни Малышенка, погиб. Машина была приобретена пять дней назад. У водителя взяты пробы на употребление алкоголя. В момент аварии водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Пять детей пострадали вчера на дорогах областного центра. Две девочки сбиты на пешеходном переходе на улице Ставропольской, 4 автомобилем ВАЗ-2107. Дети получили ушибы и другие повреждения.
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2106 на 6 километре Старотобольского тракта. Предварительно, водитель иномарки нарушил очередность проезда перекрестка. 18-летние водитель и пассажир и две 15-летние пассажирки «Лады» получили травмы головы и ушибы. Рваные раны и травмы головы получили также трое пассажиров Chevrolet в возрасте от 34-х до 51-го года.
На улице Республики, 211 столкнулись мотоцикл и Nissan. Причина — несоответствие скорости мотоцикла конкретным условиям на дороге. 24-летний водитель мотоцикла получил перелом плеча и рваную рану ноги.
9-летний велосипедист сбит автомобилем Mitsubishi Lancer. Ребенок ехал на велосипеде в сопровождении дедушки по пешеходному переходу. 40-летняя женщина на иномарке проезжала переход на запрещающий сигнал светофора, ее стаж семь лет. У пострадавшего мальчика ушиб ноги.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области