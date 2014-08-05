«Икорный скандал» — дело направлено в суд

Ранее, директор детсада за счет средств дошкольного учреждения закупила на поминки 69 кг куриных бедрышек, окороков и мясо цыплят, 21,5 кг лосося свежемороженого, 25 кг карбонада, сервелата, салями и сосисек, 14,4 кг говядины, 10 кг форели слабосоленой, копченой и свежемороженой, около 10 кг балыка кеты, 8,8 кг копченого муксуна, 7,9 кг семги свежемороженой, 20 банок икры, 43,5 кг конфет, круасанов, зефира и печенья, 92 кг мандаринов, яблок, груш и огурцов. Всего на 61,6 тысяч рублей.