«Икорный скандал» — дело направлено в суд

По версии следствия, в 2012 году директора детсада Людмила Погарских растратила в общей сложности 94 тысячи рублей на организацию свадьбы своего сына и поминки по случаю смерти руководительницы одной из ишимских школ.
Так, в июне 2012 года Людмила Погарских на свадьбу своего сына за счет средств детского сада купила 11 кг семги свежемороженой, 6,8 кг муксуна копченого, 9,3 кг форели слабосоленой и копченой, 15,5 кг лосося свежемороженного, 15 банок икры, 35,8 кг карбонада, грудинки, окорока и колбасы, 8,4 кг мяса цыплят. Всего на 32,4 тысячи рублей.
Ранее, директор детсада за счет средств дошкольного учреждения закупила на поминки 69 кг куриных бедрышек, окороков и мясо цыплят, 21,5 кг лосося свежемороженого, 25 кг карбонада, сервелата, салями и сосисек, 14,4 кг говядины, 10 кг форели слабосоленой, копченой и свежемороженой, около 10 кг балыка кеты, 8,8 кг копченого муксуна, 7,9 кг семги свежемороженой, 20 банок икры, 43,5 кг конфет, круасанов, зефира и печенья, 92 кг мандаринов, яблок, груш и огурцов. Всего на 61,6 тысяч рублей.
Информация об этом в феврале 2014 году попала в СМИ и вызвала большой общественный резонанс. Была организована прокурорская проверка, по материалам которой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Ишимская межрайонная прокуратура.
Людмила Погарских была освобождена от занимаемой должности. Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.
Фото: club.itdrom.com