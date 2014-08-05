Число ДТП с участием юных мотоциклистов выросло на 25%

Поводом для этого стало дорожно-транспортное происшествие в селе Болдырево Абатского района, где столкнулись мопед «Альфа» и мотоцикл. 17-летний водитель мопеда погиб. Юноша жил в городе Сургуте, а в деревне гостил у родственников. Тяжелейшую травму головы, ушиб головного мозга и перелом костей голени со смещением получил 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. Ушибами и ссадинами отделался 11-летний ребенок, пассажир мотоцикла.
К сожалению, ситуация, когда мототехника находится в свободном доступе несовершеннолетних, продолжает оставаться распространенной, особенно в сельской местности, рассказывают в Управлении ГИБДД Тюменской области. Родители не только не препятствуют этому, но часто сами поощряют подростков, покупая им мопеды и мотоциклы, например, за хорошую учебу.
Начальник Госавтоинспекции Геннадий Лоточкин неоднократно обращал внимание на проблему на совещаниях всех уровней. В текущем году количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов возросло на 25%. На дорогах области пострадали 40 детей, управлявших мототехникой, двое погибли. Такое положение вещей, когда дети и подростки подвергаются смертельной опасности, не может быть допустимым.
Заседание районной комиссии состоится сегодня, 5 августа, в селе Абатское, при участии глав сельских поселений района, руководителей органов молодежной политики, здравоохранения, управления образованием, директоров Абатской и Болдыревской школ, руководства Управления Госавтоинспекции области, МО МВД России «Ишимский» и представителей общественного совета УМВД России по Тюменской области.