Число ДТП с участием юных мотоциклистов выросло на 25%

К сожалению, ситуация, когда мототехника находится в свободном доступе несовершеннолетних, продолжает оставаться распространенной, особенно в сельской местности, рассказывают в Управлении ГИБДД Тюменской области. Родители не только не препятствуют этому, но часто сами поощряют подростков, покупая им мопеды и мотоциклы, например, за хорошую учебу.