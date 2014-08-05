Брак ради гражданства: мигрант не знал даже отчества своей жены

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, при рассмотрении обращений о приеме в российское гражданство органы миграционной службы выясняют, не является ли брак, заключенный иностранцем с гражданкой России, фиктивным. Опрошенные в ходе проверки супруги не смогли назвать сведения о месте рождения, образовании, месте работы, родственниках друг друга. Кроме того, мужчина не знал отчества и даты рождения своей жены. Соседи рассказали, что супруги вместе не живут.