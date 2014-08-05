Брак ради гражданства: мигрант не знал даже отчества своей жены

Мигрант женился на жительнице Уватского района ради получения российского гражданства. В миграционной службе выяснили, что брак фиктивный: супруги не живут вместе и мало что знают друг о друге.
Согласно Федеральному закону «О гражданстве РФ» иностранные граждане, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке непрерывного проживания в течение 5 лет, если указанные граждане состоят в браке с гражданином РФ не менее 3 лет.
В апреле текущего года 30-летний гражданин Таджикистана обратился в миграционную службу с заявлением на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В качестве основания для этого мужчина указал заключенный в 2010 году брак с гражданкой РФ — жительницей села Уват. Ему тогда было 26 лет, ей — 36.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, при рассмотрении обращений о приеме в российское гражданство органы миграционной службы выясняют, не является ли брак, заключенный иностранцем с гражданкой России, фиктивным. Опрошенные в ходе проверки супруги не смогли назвать сведения о месте рождения, образовании, месте работы, родственниках друг друга. Кроме того, мужчина не знал отчества и даты рождения своей жены. Соседи рассказали, что супруги вместе не живут.
Согласно ст. 27 Семейного кодекса РФ брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, т. е. если супруги зарегистрировались без намерения создать семью.
«В целях пресечения незаконного получения российского гражданства и легализации в России прокуратура обратилась в Уватский районный суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о заключении брака. Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дела в суде», — отметили в пресс-службе ведомства.