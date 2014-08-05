Беседин осужден: пять лет колонии — за миллионы взяток

Как установлено в ходе следствия, всего за период с июля 2012 по июль 2013 года командир от своих подчиненных получил взяток на общую сумму 7 миллионов 190 тысяч рублей. Кроме того, оказалось, что Беседин брал взятки не только от инспекторов. Так, с декабря 2012 по июль 2013 года он получил 1,9 млн рублей и телефон GSM Apple iPhone 4 S 16 gb стоимостью 24,9 тысяч рублей от руководителя одной из коммерческих фирм за содействие в подписании с УМВД по г. Тюмени соглашений, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и оперативного оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях.