Беседин осужден: пять лет колонии — за миллионы взяток

«В мае 2012 года Беседин был назначен командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тюмени (впоследствии переименован в полк ДПС). А в июле того же года он, по версии следствия, обложил ежемесячными поборами сотрудников роты № 1, в августе — роты № 2, а в сентябре — роты № 4. Сотрудники ДПС трех рот ежемесячно (в разных размерах) из своей зарплаты платили „дань“ Беседину за общее покровительство по службе. При этом размер поборов постоянно увеличивался», — отмечает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Напомним, в июле прошлого года в ходе спецоперации, проведенной региональным управлением ФСБ и следственным управлением СК РФ по Тюменской области, Сергей Беседин был задержан при получении от одного из подчиненных взятки в размере более 1 миллиона рублей. 10 июля полицейскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Как установлено в ходе следствия, всего за период с июля 2012 по июль 2013 года командир от своих подчиненных получил взяток на общую сумму 7 миллионов 190 тысяч рублей. Кроме того, оказалось, что Беседин брал взятки не только от инспекторов. Так, с декабря 2012 по июль 2013 года он получил 1,9 млн рублей и телефон GSM Apple iPhone 4 S 16 gb стоимостью 24,9 тысяч рублей от руководителя одной из коммерческих фирм за содействие в подписании с УМВД по г. Тюмени соглашений, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и оперативного оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях.
Суд назначил Беседину 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 3 года лишил его права занимать должности рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел. Кроме того, суд конфисковал находившиеся на банковском счете Беседина 6,2 тысяч долларов США, а также изъятые в ходе следствия 3,2 млн рублей и 533 доллара США.
Напомним, что задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. В августе прошлого года Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел. В апреле текущего года был освобожден от занимаемой должности и начальник УМВД по Тюменской области Михаил Корнеев.