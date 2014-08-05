26-летняя девушка организовала в Тюмени секс-бизнес

В рамках расследования данного уголовного дела следствием установлен также факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетней. За совершение указанного преступления следствием разыскивается подруга обвиняемой. Установлено, что в то время, пока 26-летняя женщина находилась в роддоме и рожала второго ребенка, ее обязанности по организации оказания сексуальных услуг исполняла одна из работающих на нее путан. Она путем шантажа и угроз вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку, воспользовавшись незрелостью ее сознания.