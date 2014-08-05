26-летняя девушка организовала в Тюмени секс-бизнес

Тюменка, мать двоих детей, организовала в городе секс-бизнес: она вовлекала девушек в занятия проституцией. В отношении 26-летней женщины возбуждено уголовное дело. Кроме того, разыскивается ее помощница, которая «завербовала» в путаны 17-летнюю девушку.
По данным следствия, с 2013 года 26-летняя женщина организовала бизнес по оказанию сексуальных услуг за деньги.
«В марте 2014 года с целью извлечения большей прибыли от своего бизнеса обвиняемая путем уговоров, а также обещаниями значительного денежного вознаграждения, склонила к занятию проституцией 19-летнюю девушку», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.240 Уголовного кодекса РФ — вовлечение в занятие проституцией. Она полностью признала свою вину. Суд учел, что у обвиняемой на иждивении находятся двое маленьких детей, и избрал в ее отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В рамках расследования данного уголовного дела следствием установлен также факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетней. За совершение указанного преступления следствием разыскивается подруга обвиняемой. Установлено, что в то время, пока 26-летняя женщина находилась в роддоме и рожала второго ребенка, ее обязанности по организации оказания сексуальных услуг исполняла одна из работающих на нее путан. Она путем шантажа и угроз вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку, воспользовавшись незрелостью ее сознания.
Расследование уголовного дела продолжается.