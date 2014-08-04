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Жители домов на Эрвье не могут сменить УК

4 августа 2014, 08:38
Жильцов дома № 10 и 10/1 по улице Эрвье в Тюмени не устраивает их управляющая компания, но сменить они ее не могут, так как существующие «управленцы» не желают отдавать документы на дом. После переписки с УК, госжилинспекцией и прокуратурой жильцы вышли на пикет.

Журналист NasGorod.ru увидел пикетирующих на площади у правительства области. Сначала было даже непонятно, кто и ради чего проводит общественное мероприятие. Оказалось, что пикета целых три: сюда вышли дольщики ПСК «Континент», коммунисты «Стратегия-31» и жильцы домов № 10 и 10/1 по улице Эрвье в Тюмени.

Проблема последних — смена управляющей компании. «Наш дом сдан в 2010 году. И с самого начала были в нем проблемы: начали лопаться трубы, в подъезде плохо убирают, а ремонта за эти годы ни разу не было. Мы не получаем ни отчетов, ни любой другой информации о том, на что идут средства собственников», — рассказал председатель совета дома № 10 Денис Панов. В прошлом году случилась какая-то беда: жителям девяти домов предоставили квитанции с огромными суммами долгов, и с этим делом разбираются надзорные органы. По информации Дениса Панова, на «Комфортный дом» заведено дело о хищении 20 млн рублей.

Жильцы решили сменить УК, но сделать это оказалось не так просто. «Мы уже определились, какая у нас будет управляющая компания, провели голосование, сдали бюллетени для подсчета в жилинспекцию, но „Комфортный дом“ (так называется управляющая организация, с которой „воюют“ жильцы домов) не отдает совету дома документы на строение и оборудование, — говорит Панов. — Они нас просто игнорируют, не смотря на письма в их адрес».

Противники «Комфортного дома» обращались к председателю гордумы Дмитрию Еремееву, в Жилищную инспекцию, прокуратуру, департамент городского хозяйства, но нигде им помочь не смогли. «Вот и осталось выйти на улицу, чтобы во всеуслышание заявить в нашей проблеме», — говорят пикетирующие.

В УК «Комфортный дом» комментировать ситуацию отказались.

#Новости#Управляющие компании#Пикет#Женя#Общество
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