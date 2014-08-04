Жители домов на Эрвье не могут сменить УК

Проблема последних — смена управляющей компании. «Наш дом сдан в 2010 году. И с самого начала были в нем проблемы: начали лопаться трубы, в подъезде плохо убирают, а ремонта за эти годы ни разу не было. Мы не получаем ни отчетов, ни любой другой информации о том, на что идут средства собственников», — рассказал председатель совета дома № 10 Денис Панов. В прошлом году случилась какая-то беда: жителям девяти домов предоставили квитанции с огромными суммами долгов, и с этим делом разбираются надзорные органы. По информации Дениса Панова, на «Комфортный дом» заведено дело о хищении 20 млн рублей.