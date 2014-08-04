Вместо айфона прислал игрушку. Шутнику грозит срок

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 1 марта текущего года несовершеннолетний разместил на одном из известных сайтов в Интернете информацию о продаже Apple iPhone 5 s gold 64gb по заниженной цене — 19 тысяч рублей. При этом данного смартфона у подростка не было. Данное объявление заинтересовало студента из Волгограда. Подросток по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 10 марта студент на почте перевел продавцу 19 тысяч рублей, и ему выдали посылку. В ней лежали игрушечный сотовый телефон и 12 батареек. Чтобы прояснить ситуацию, потерпевший написал продавцу письмо, но ответа не получил. Студент обратился в полицию.