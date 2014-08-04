Вместо айфона прислал игрушку. Шутнику грозит срок

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 1 марта текущего года несовершеннолетний разместил на одном из известных сайтов в Интернете информацию о продаже Apple iPhone 5 s gold 64gb по заниженной цене — 19 тысяч рублей. При этом данного смартфона у подростка не было. Данное объявление заинтересовало студента из Волгограда. Подросток по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 10 марта студент на почте перевел продавцу 19 тысяч рублей, и ему выдали посылку. В ней лежали игрушечный сотовый телефон и 12 батареек. Чтобы прояснить ситуацию, потерпевший написал продавцу письмо, но ответа не получил. Студент обратился в полицию.
Найти мошенника не составило труда, поскольку посылку он отправил от своего имени, сам же получал на почте денежный перевод за телефон. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Несовершеннолетнему обвиняемому на основании ст.88, ч.2 ст. 159 УК РФ грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 160 часов, исправительные работы на срок до 1 года или лишение свободы на срок до 5 лет.