В Тюмени состоялось шествие слингомам

«Слингомам становится с каждым годом все больше, жаль только, что в этом году не приняли участие слингопапы. Мы поддержали неделю грудного вскармливания, запустили в небо белые шарики, символизирующие молоко, — рассказала консультант по слингам, член лиги слингоконсультантов Елена Ильина. — В слинге ребенок располагается в естественной для него, физиологически правильной позе».