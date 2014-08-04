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В Тюмени состоялось шествие слингомам

4 августа 2014, 13:06
Ребенок, примотанный к телу определенным хитроумным способом, — из слингоношения в наше время сделали чуть ли не культ. Шествие мамочек, которые являются ярымии приверженцами слингов, прошло в выходные на Цветном бульваре.
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Дети

В Тюмени слингошествие прошло в пятый раз. Несколько десятков мамочек прогулялись по бульвару, станцевали латину, не отрываясь от своих малышей, получили консультацию по слингам, намоткам.

«Слингомам становится с каждым годом все больше, жаль только, что в этом году не приняли участие слингопапы. Мы поддержали неделю грудного вскармливания, запустили в небо белые шарики, символизирующие молоко, — рассказала консультант по слингам, член лиги слингоконсультантов Елена Ильина. — В слинге ребенок располагается в естественной для него, физиологически правильной позе».

Видео: Сергей Шарапов, vk.com/slingovstrecha72

Фото: Владимир Руденко

#Новости#Дети#Тюмень#Ирина#Культура
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