В Тюмени отметят день рождения светофора

«Мы нечасто задумываемся о возможностях светофора, но оказывается, что три цвета — красный, желтый и зеленый — в разных частях света читаются совершенно по-разному. Красный и зеленый употребляются во всех странах, где используются светофоры, рассказывают в ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени. — В большинстве стран у светофора есть также желтый (или янтарный) сигнал, использующийся самостоятельно или в комбинации с красным и зеленым. Мигающий желтый разрешает движение, если дорога свободна или на ней нет пешеходов. В таком режиме светофоры могут работать ночью, когда движение не такое интенсивное. В некоторых странах (в том числе и в России) сочетание красного и желтого предшествует зеленому, чтобы водитель мог приготовиться к движению».