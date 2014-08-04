В Тюмени отметят день рождения светофора

В России первый светофор заработал 15 января 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а 30 декабря того же года — на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.
«Мы нечасто задумываемся о возможностях светофора, но оказывается, что три цвета — красный, желтый и зеленый — в разных частях света читаются совершенно по-разному. Красный и зеленый употребляются во всех странах, где используются светофоры, рассказывают в ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени. — В большинстве стран у светофора есть также желтый (или янтарный) сигнал, использующийся самостоятельно или в комбинации с красным и зеленым. Мигающий желтый разрешает движение, если дорога свободна или на ней нет пешеходов. В таком режиме светофоры могут работать ночью, когда движение не такое интенсивное. В некоторых странах (в том числе и в России) сочетание красного и желтого предшествует зеленому, чтобы водитель мог приготовиться к движению».
День рождения светофора завтра будут праздновать и в Тюмени. Сразу в нескольких местах пройдут ознакомительные и обучающие занятия по ПДД с детьми, веселую игру «Красный! Желтый! Зеленый!» инспекторы по пропаганде городской ГИБДД проведут в школе № 38, на ознакомительную экскурсию в центр управления дорожным движением Госавтоинспекция города и МКУ «Тюменьгортранс» пригласили ребят из центра внешкольной работы «Дзержинец». Специалисты центра расскажут ребятам, как работают тюменские светофоры, как они ими управляют, дадут возможность попробовать себя в роли инженеров по организации дорожного движения.
В прямом эфире радиостанции «Добрые песни» в программе «Зеленый свет» в течение часа руководители Госавтоинспекции и МКУ «Тюменьгортранс» будут говорить о работе технических средств организации движения и отвечать на вопросы радиослушателей с 17:00 до 18:00.
Экскурсия в центре управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс» состоится в 10:00 по адресу: ул. Республики, 200, 4 этаж.