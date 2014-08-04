Услуги ЖКУ могут компенсировать приютившим у себя беженцев

Однако глава комиссии Общественной палаты РФ по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак усомнился в необходимости субсидий и компенсаций гражданам, принявшим беженцев. «Я считаю, что первичной задачей должно быть обеспечение необходимым соцпакетом самих беженцев. Преждевременно и не совсем уместно говорить о льготах для людей, которые по велению сердца приютили беженцев, — считает он. — Во-первых, нужно обеспечить адресной помощью самих беженцев, а потом им, возможно, и не понадобится опека и поддержка местного населения и они смогут строить жизнь как самостоятельные граждане нашей страны».