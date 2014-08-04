Услуги ЖКУ могут компенсировать приютившим у себя беженцев

Член нижней палаты парламента Виктор Шудегов («Справедливая Россия») готовит проект закона о внесении изменений в ФЗ «О беженцах». Поправки будут направлены на введение нормы о государственной компенсации коммунальных платежей гражданам России, которые предоставили свою жилую площадь для временного проживания беженцев. По мнению законодателя, введение подобной гарантии будет стимулировать желание граждан принимать у себя людей, вынуждено покинувших свои дома, и поможет государству более оперативно решать проблемы расселения при массовом потоке беженцев, как в ситуации с гражданской войной на Украине.
После начала боевых столкновений на востоке Украины сотни тысяч граждан соседнего государства прибыли в Россию в поисках убежища. Многие из них были расселены в детские летние лагеря, санатории и другие учреждения. Те, кому повезло меньше, оказались в палаточных лагерях, которые с наступлением осени станут непригодны для проживания, как и некоторые летние лагеря, что потребует поиска новых мест для размещения десятков тысяч людей.
«Конечно, вопрос компенсаций волнует сейчас очень многих, ведь поток беженцев не сокращается. Эту тему поднимали уже в МЧС, но пока вариантов не было предложено, и парламентарии готовы предложить свои идеи. Мое предложение по компенсациям заключается в выделении из государственного бюджета средств на погашение коммунальных платежей семьям, принявшим беженцев, — рассказал Шудегов. — Это не большие деньги, но они также станут значительным подспорьем сердобольным гражданам и замотивируют еще большее их количество проявить солидарность в этом вопросе».
Также Шудегов считает, что приток беженцев может помочь сохранить и некоторые вымирающие населенные пункты в России. Для этого будет рассмотрен вопрос законодательного регулирования передачи заброшенной жилой недвижимости вынужденным переселенцам.
Руководитель постоянной комиссии СПЧ по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений Евгений Бобров подтвердил «Известиям», что ситуация с предоставлением жилья и расселением беженцев остается сложной.
«Сейчас сохраняется ситуация, когда люди большими группами стационарно размещены в летних палатках, заброшенных зданиях школ и больниц, детских садиках. Распределение по местам жительства и работы в регионах происходит крайне медленно, и с этим надо что-то делать. Такое длительное бездействие порождает тенденции к внутренним конфликтам, и, в конце концов, близится холодный сезон», — заметил он.
При этом Бобров согласился с необходимостью поддержки тех граждан, которые примут у себя прибывающих из Украины. «Мы считаем, что надо предоставлять субсидии местным жителям за приют беженцев. Аналогичные субсидии были предоставлены жителям Северного Кавказа приютившим у себя беженцев по время войны в Чечне», — сказал он.
При этом член СПЧ отметил, что необходимо ввести градацию сумм компенсаций, при которой за предоставление приюта инвалиду, ребенку или беременной женщине гражданин получит большую поддержку от государства.
Однако глава комиссии Общественной палаты РФ по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак усомнился в необходимости субсидий и компенсаций гражданам, принявшим беженцев. «Я считаю, что первичной задачей должно быть обеспечение необходимым соцпакетом самих беженцев. Преждевременно и не совсем уместно говорить о льготах для людей, которые по велению сердца приютили беженцев, — считает он. — Во-первых, нужно обеспечить адресной помощью самих беженцев, а потом им, возможно, и не понадобится опека и поддержка местного населения и они смогут строить жизнь как самостоятельные граждане нашей страны».
На конец июля, по данным детского омбудсмена Павла Астахова, число официально зарегистрированных беженцев с Украины превысило 233 тысячи человек, более 34 тысяч из них — дети. В числе беженцев 751 беременная женщина. Еще многие тысячи граждан Украины ожидают оформления документов на получение статуса беженца.
На сегодня 66 регионов принимают бежавших с Украины. Основной приток людей приходится на Ростовскую область, которая непосредственно граничит с зоной боевых действий на Украине и уже не раз подвергалась обстрелам из соседнего государства. По данным замгубернатора области Вадима Артемова, количество беженцев только в Ростовском регионе перевалило за 40 тысяч человек.
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev