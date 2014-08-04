Тюменцев ждет грозовая неделя

Не успели соскучившиеся по лету тюменцы порадоваться жаркой погоде, как небесная канцелярия приготовила им очередной сюрприз. Ближайшая неделя будет хоть и теплой — температура воздуха днем не опустится ниже +20 градусов, но дождливой. Синоптики обещают грозы.
В настоящее время в Тюмени комфортные +24 градуса, но внимательные горожане заметили на небе тучки и слышали раскаты грома. По некоторым данным, на окраинах областного центра уже прошла гроза, и, по всей видимости, к вечеру она вполне может добраться до центра города. Синоптики также обещают на сегодняшний вечер небольшой дождь.
По данным сайта Gismeteo.ru, вероятность грозы будет сохраняться вплоть до выходных. Однако, как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, информации о каких-либо грядущих природных катаклизмах не поступало, штормового предупреждение пока нет.
На вторник, 5 августа, виртуальные синоптики прогнозируют все те же +24 градуса. Утро будет безоблачным, но ближе к полудню, а также вечером возможен дождь с грозой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. В ночь на среду будет пасмурно и 16 градусов тепла, но днем потеплеет до +24. Вероятен дождь, но его обещают далеко не все сайты с прогнозами.
Температурный максимум четверга и пятницы — +26 градусов. 7 августа усилится ветер и, кажется, опять не обойдется без грозы. Последний рабочий день недели обещает быть дождливым. Впрочем, и в четверг, и в пятницу небо периодически будет проясняться, напоминая тюменцам, что лето еще не закончилось.
В субботу будет преимущественно пасмурно, но сухо. Однако столбик термометра именно в этот день поползет вниз. 20–22 градуса со знаком плюс во время уикенда сменит +16±18 в начале следующей недели.