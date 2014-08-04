Тюменцев ждет грозовая неделя

На вторник, 5 августа, виртуальные синоптики прогнозируют все те же +24 градуса. Утро будет безоблачным, но ближе к полудню, а также вечером возможен дождь с грозой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. В ночь на среду будет пасмурно и 16 градусов тепла, но днем потеплеет до +24. Вероятен дождь, но его обещают далеко не все сайты с прогнозами.