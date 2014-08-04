Тюменцам предлагают обсудить проблемы и задачи здравоохранения

В текущем году особое внимание будет уделено развитию современных информационных технологий, таких как информатизация отрасли, переход на электронную медицинскую карту, широкое использование телемедицины. Предстоит совершенствование системы оплаты труда медицинских работников, создание мотивированной модели оплаты труда, ориентированной на улучшение результатов работы, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс при подготовке кадров, применение практикоориентированных технологий в обучении врачей (Университетская клиника). Помимо этого, в декларации предусмотрено повышение ответственности населения за собственное здоровье и заинтересованности в здоровом образе жизни.