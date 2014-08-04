Тюменцам предлагают обсудить проблемы и задачи здравоохранения

Публичную декларацию целей и задач департамента здравоохранения Тюменской области выставили на открытое обсуждение. Ознакомиться с документом, задать свои вопросы и высказать предложения можно в разделе «Общественная экспертиза» на портале «Тюмень: Территория здоровья».
На текущий год определено несколько основных приоритетных задач. Так, предусмотрено совершенствование работы первичного звена здравоохранения — устранение кадрового дефицита, повышение профессионального уровня медицинских работников, развитие профилактических мероприятий, направленных на ранее выявление факторов риска заболеваний и снижение смертности населения от «управляемых» причин, а также будут развиваться клиентоориентированные технологии.
Продолжится работа над развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в первую очередь при заболеваниях, приносящих наибольший социально- экономический ущерб региону. Для достижения этой цели будет использоваться кластерный подход, который реализуется в проекте «Медицинский город».
В текущем году особое внимание будет уделено развитию современных информационных технологий, таких как информатизация отрасли, переход на электронную медицинскую карту, широкое использование телемедицины. Предстоит совершенствование системы оплаты труда медицинских работников, создание мотивированной модели оплаты труда, ориентированной на улучшение результатов работы, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс при подготовке кадров, применение практикоориентированных технологий в обучении врачей (Университетская клиника). Помимо этого, в декларации предусмотрено повышение ответственности населения за собственное здоровье и заинтересованности в здоровом образе жизни.
«Обозначенные в декларации задачи имеют большую общественную значимость. Сегодня в здравоохранении региона происходит много положительных перемен, которые делаются, в первую очередь, для населения, поэтому такое открытое обсуждение играет большую роль для налаживания эффективного взаимодействие власти и граждан. „Общественная экспертиза“ позволит повысить качество работы в системе здравоохранения и, самое главное, сделать нашу сферу более открытой для населения», — отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Фото: baku.ws