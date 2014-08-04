Тюменец победил на этапе чемпионата по автомногоборью

Гонка, как и предыдущие раунды первенства, собрала под своими знаменами несколько десятков автогонщиков, представлявших разные регионы России — на одной трассе боролись как профессиональные пилоты, так и любители; как опытные спортсмены, так и начинающие гонщики.
По итогам стартов третьего этапа Чемпионата Пермского края по автомногоборью в классе «2000» гонщик из Ярково Алексей Кузьмин на своей Honda Civic занял второе место, в дивизионе «4000» представитель областного центра Вадим Ярмухаметов привел свою Honda Civic на высшую ступень пьедестала, повторив достижение предыдущего этапа. В категории «Абсолют» шестое время показал тюменец Юрий Ермошкин (Toyota Celica).
Фото Сергея Гутмана