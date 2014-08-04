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Тюменец победил на этапе чемпионата по автомногоборью

4 августа 2014, 16:03
Трасса «Камская долина» в Перми 2–3 августа стала ареной третьего этапа Чемпионата Пермского края по автомногоборью — не обошлось без участия тюменцев, один из которых стал победителем в своем классе.

Гонка, как и предыдущие раунды первенства, собрала под своими знаменами несколько десятков автогонщиков, представлявших разные регионы России — на одной трассе боролись как профессиональные пилоты, так и любители; как опытные спортсмены, так и начинающие гонщики.

По итогам стартов третьего этапа Чемпионата Пермского края по автомногоборью в классе «2000» гонщик из Ярково Алексей Кузьмин на своей Honda Civic занял второе место, в дивизионе «4000» представитель областного центра Вадим Ярмухаметов привел свою Honda Civic на высшую ступень пьедестала, повторив достижение предыдущего этапа. В категории «Абсолют» шестое время показал тюменец Юрий Ермошкин (Toyota Celica).

Фото Сергея Гутмана

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