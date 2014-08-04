Цена на водку снова выросла

Напомним, в этом году минимальная цена на водку уже повышалась 11 марта до 199 рублей за полулитровую бутылку (до повышения было 170 рублей), теперь же стоимость возрастет до 220 рублей.
Кроме того, приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка предусмотрено повышение минимальных цен в рознице с 1 августа 2014 года на 0,5 литра коньяка до 322 рублей, на бренди — до 293 рублей.
Об этом сообщает Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.
Фото: eurowine.com.ua