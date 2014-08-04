nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Цена на водку снова выросла

4 августа 2014, 09:23
Минимальная розничная цена на полулитровую бутылку водки увеличилась с 1 августа до 220 рублей.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в этом году минимальная цена на водку уже повышалась 11 марта до 199 рублей за полулитровую бутылку (до повышения было 170 рублей), теперь же стоимость возрастет до 220 рублей.

Кроме того, приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка предусмотрено повышение минимальных цен в рознице с 1 августа 2014 года на 0,5 литра коньяка до 322 рублей, на бренди — до 293 рублей.

Об этом сообщает Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.

Фото: eurowine.com.ua

#Новости#Алкоголь#Тюмень#Водка#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25