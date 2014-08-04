Собран целый каталог действительно доступных способов похудеть

Под «заказом» на сайте www.apteka.ru и(или) в настоящей статье понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес ЗАО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.