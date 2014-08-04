Приехали на заработки — похитили два велосипеда

На днях в отдел полиции № 4 обратился тюменец. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин похитили его имущество. Как выяснили полицейские, мужчина оставил без присмотра два велосипеда возле подъезда одного из домов по улице Красина. На двухколесный транспорт обратили внимание проходившие мимо молодые люди. Они забрали велосипеды. Противоправные действия злоумышленников были замечены потерпевшим, однако остановить неизвестных ему не удалось.
«Сотрудники ГИБДД по приметам отработали в районе совершения преступления все пути отхода и обнаружили одного из подозреваемых неподалеку. 20-летний официально безработный житель Исетского района находился по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Второму подозреваемому удалось скрыться. Однако сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы задержали и второго нетрезвого правонарушителя в кратчайшие сроки. Он ровесник первого задержанного, также безработный и приехал из Исетского района», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Молодые люди пояснили полиции, что в областной центр приехали на заработки. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (грабеж).