Приехали на заработки — похитили два велосипеда

На днях в отдел полиции № 4 обратился тюменец. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин похитили его имущество. Как выяснили полицейские, мужчина оставил без присмотра два велосипеда возле подъезда одного из домов по улице Красина. На двухколесный транспорт обратили внимание проходившие мимо молодые люди. Они забрали велосипеды. Противоправные действия злоумышленников были замечены потерпевшим, однако остановить неизвестных ему не удалось.