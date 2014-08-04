Под Заводоуковском автомобиль столкнулся с поездом

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, ДТП произошло сегодня ночью, в 1:45 в 15 километрах от станции Заводоуковск на остановочном разъезде 2243 км в районе поселка Речной. На нерегулируемом переезде поезд № 2215 Ишим — Тюмень ударил легковушку Chevrolet Cobalt. Погибших нет, поезд и пути повреждений не получили, задержки движения поездов не произошло.
Как оказалось, 64-летний житель Заводоуковска попытался переехать железнодорожную магистраль прямо через пути, вне переезда, который находится в километре от этого места. Заехав на пути, Chevrolet застрял, рассказывают в пресс-службе областной ГИБДД. Водитель успел убежать перед столкновением с локомотивом, бросив машину. Состав зацепил переднюю часть иномарки. Остановка поезда составила два часа.
Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его показания на алкотестере составили 0,6 мг/л. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по факту управления транспортом в состоянии опьянения. Мужчина сообщил, что он просто хотел сократить дорогу домой.
Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.