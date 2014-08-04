Под Заводоуковском автомобиль столкнулся с поездом

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, ДТП произошло сегодня ночью, в 1:45 в 15 километрах от станции Заводоуковск на остановочном разъезде 2243 км в районе поселка Речной. На нерегулируемом переезде поезд № 2215 Ишим — Тюмень ударил легковушку Chevrolet Cobalt. Погибших нет, поезд и пути повреждений не получили, задержки движения поездов не произошло.