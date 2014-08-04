По сбитой «ГАЗелью» женщине следом проехала легковушка

Как сообщает Госавтоинспекция региона, пять аварий пришлись на ночное время. В пять часов утра 2 августа на 9 километре Велижанского тракта опрокинулся автомобиль Nissan Bluebird. Предварительно, 22-летний водитель ехал с превышением скорости, с места ДТП он скрылся. Травмированы трое пассажиров, две девушки и молодой человек в возрасте 18–21 года. У одной из пострадавших перелом челюсти, у двух сотрясения головного мозга. Водитель разыскивается.
Под утро 3 августа грузовик MAN и ВАЗ-21723 из Челябинской области столкнулись на пересечении объездной дороги Ишима и дороги Ишим — Безруково. Водитель большегруза нарушил очередность проезда перекрестков. В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров «Лады», в том числе 4-летняя девочка, все пострадавшие госпитализированы. У ребенка травма головы и вывих бедра. В момент аварии девочка спала на заднем сиденье автомобиля, вне детского кресла. Чтобы побыстрее добраться к месту отдыха, родители ехали в ночное время.
Пьяная скутеристка опрокинула свое транспортное стредство в селе Ситниково Омутинского района в шестом часу утра 3 августа. 26-летняя девушка находилась за рулем в состоянии опьянения, она и 31-летняя пассажирка получили раны лица. Незадолго до этого девушки взяли скутер покататься у односельчанина.
В Тюмени два пешехода сбиты в ночь с субботы на воскресенье. На улице Ленина, 12 автомобилем Hyundai сбит 48-летний пешеход, мужчина получил перелом стопы. На улице Бабарынка автомобилем Toyota сбит 24-летний пешеход, у этого пострадавшего ушибы и ссадины. Обстоятельства этих ДТП выясняются.
В воскресенье в 18 часов на автодороге Тюмень — Салаирка опрокинулся автомобиль Chevrolet Lacetti. 57-летний водитель был нетрезв, ехал слишком быстро. Переломы руки и ребер получила 54-летняя пассажирка автомобиля.
В десятом часу вечера на улице Пархоменко в Тюмени автомобиль KIA въехал в препятствие. Нетрезвый 40-летний водитель получил черепно-мозговую травму.
На улице Республики, 205 в четвертом часу вечера столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2104. Иномарка была угнана незадолго до этой аварии с улицы 30 лет Победы. После столкновения водитель и пассажир Mitsubishi скрылись с места ДТП. Сейчас они разыскиваются. 35-летний водитель «Жигулей» получил сотрясение мозга и перелом бедра.
Около пяти часов утра на улице Тобольский тракт автомобилем «ГАЗель» сбита пожилая женщина, предварительно, она шла по проезжей части дороги. Женщина упала от удара, после этого по ней проехал Nissan, следовавший за «ГАЗелью». Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Выяснилось, что погибшая женщина проживала в Ярковском районе.
В минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 109 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области