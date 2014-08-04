По сбитой «ГАЗелью» женщине следом проехала легковушка

Как сообщает Госавтоинспекция региона, пять аварий пришлись на ночное время. В пять часов утра 2 августа на 9 километре Велижанского тракта опрокинулся автомобиль Nissan Bluebird. Предварительно, 22-летний водитель ехал с превышением скорости, с места ДТП он скрылся. Травмированы трое пассажиров, две девушки и молодой человек в возрасте 18–21 года. У одной из пострадавших перелом челюсти, у двух сотрясения головного мозга. Водитель разыскивается.