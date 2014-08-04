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На турнир в Тюмень приедут юные шведские хоккеисты

4 августа 2014, 17:43
Тюмень во второй раз примет юношеский турнир по хоккею с шайбой «Кубок «Фортум». Спортивное событие приурочено к 70-летию Тюменской области.
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Тюмень во второй раз примет юношеский турнир по хоккею с шайбой «Кубок «Фортум». Спортивное событие приурочено к 70-летию Тюменской области.

«Поздравляя Тюменскую область с юбилейной датой, мы дарим тюменцам этот зрелищный спортивный праздник. В регионе оказывается колоссальное содействие развитию массового спорта, создаются условия для развития спорта высоких достижений. Подчеркивая стремление быть полезными для нынешних и будущих поколений, мы видим своей задачей не только производство энергии, но и поддержку гуманитарных проектов, важных для людей», — говорит Сергей Чижов, первый заместитель генерального директора ОАО «Фортум».

Соревнования в этом году станут международными. За главный приз турнира сразятся четыре команды игроков: «Трактор» (г. Челябинск), «Тюменский легион» (г. Тюмень), «Ангел Сибири» (г. Тобольск) и «Тронгзундс» (г. Стокгольм). Соревнования пройдут с 6 по 9 августа 2014 года во дворце спорта ХК «Рубин». Финал турнира состоится 9 августа в 13.00, отметили в управлении по связям с общественностью и СМИ ОАО «Фортум».

С расписанием игр можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Рубин».

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