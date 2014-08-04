На турнир в Тюмень приедут юные шведские хоккеисты

Соревнования в этом году станут международными. За главный приз турнира сразятся четыре команды игроков: «Трактор» (г. Челябинск), «Тюменский легион» (г. Тюмень), «Ангел Сибири» (г. Тобольск) и «Тронгзундс» (г. Стокгольм). Соревнования пройдут с 6 по 9 августа 2014 года во дворце спорта ХК «Рубин». Финал турнира состоится 9 августа в 13.00, отметили в управлении по связям с общественностью и СМИ ОАО «Фортум».